Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия, Великобритания, Франция и США сняли ограничения на дальнобойность оружия, поставленного Украине. А в Кремле такое решение назвали "опасным", ведь этот шаг якобы "идет вразрез со стремлениями России по политическому урегулированию войны".

Но возникает вопрос: есть ли у нас физически, чем реализовать это любезное разрешение? То есть, если нам просто разрешили использовать дальнобойные ракеты, то это разрешение, на самом деле, касается очень немногочисленных ракет Shadow и Scalp. Да, они у нас есть, но, во-первых, их нам не такой "вагон" передавали, как мы нуждались. Во-вторых, мы ими активно пользуемся, поэтому понятно, что много их остаться не могло. То есть, если речь идет только об остатках Storm Shadow и Scalp и их вероятном использовании, тогда это так себе история.

Но если речь Фридриха Мерца - это не только о разрешении, а о фактически анонсе передачи нам ракет Taurus, тогда это очень полезно. Ведь такое разрешение, плюс их пятисоткилометровая дальность - это такой себе "привет" арсеналам ГРАУ, "привет" именно стратегическим командным пунктам противника.

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На самом деле мы имеем три группы основных объектов на территории России, которые нам очень интересны.

Первое - это военные склады именно стратегического значения, а не тактического уровня (на них дальнобойных средств, к сожалению, не напасешься ни за какие деньги). Зато только тем, что мы своими силами, с помощью собственных БПЛА, вынесли четыре арсенала ГРАУ, мы почти вдвое снизили интенсивность вражеского артиллерийского огня на фронте. То есть, поражение таких объектов - это действительно работает. И это означает, что это направление надо развивать и продолжать.

Второе - это удары по "кровеносной системе" России - нефтеперерабатывающей отрасли. У нас почему-то об этом мало пишут, но, к примеру, в Ростовской области России и на части оккупированных россиянами южных украинских областях бензин уже по талонам и с очередями. При этом, странным образом, эти талоны ввели ровно через две недели после того, как мы попали по Ростовскому нефтеперерабатывающему заводу.

Кстати, это демонстрирует настоящие приоритеты России, когда она сначала экономит на гражданском населении, а даже последний литр топлива, который будет оставаться, пойдет в российскую армию. Но мы должны действительно сделать все, чтобы этот литр действительно стал последним.

Наконец, третья категория объектов, интересных нам для нанесения ударов (и буквально на прошлой неделе у нас были серьезные успехи в этом направлении) - это критически важные предприятия российской оборонной промышленности. Я бы не сказал, что вижу сейчас очень грамотную нашу стратегию выбивания таких предприятий. Но я бы назвал такую стратегию подшипниковой.

Что имеется в виду? Дело в том, что во время Второй мировой войны похожую дилемму уже решали союзники - Соединенные Штаты и Британия. Они тогда решали, какие объекты в Германии будут бомбить их дальней авиацией.

И пришлось делать сложный выбор. Ведь каждый вылет дальней авиации стоил десятки сбитых бомбардировщиков, немецкая ПВО хорошо работала. Соответственно, надо было выбрать самое важное и ценное.

Например, можно было бы нацелить бомбардировщики на заводы "Мессершмитт". Однако они решили, что не надо. Вместо этого вычислили, что подшипники и для всех самолетов, и для всех танков, и для всей колесной техники изготавливают всего два немецких завода. И именно на эти два завода союзники сделали два вылета. Это позволило на одну треть уменьшить выпуск вообще всей техники в Германии.

Мы сейчас так же высчитываем такие "заводы", которые не производят конечную продукцию, но работа которых влияет на способности РФ в целом. Именно поэтому мы не так сильно затрагиваем Алабугу. Не то, чтобы мы не могли ее достать (иногда и туда от нас прилетает). Дело в том, что Алабуга - это уже финальная сборка, ее легко перенести. А мы ищем те заводы, которые производят действительно уникальные компоненты, от которых зависит вся цепочка поставок.

Пример? Недавно был поражен завод, который делает элементы питания для всех российских крылатых ракет и для всех российских КАБов. Это был один такой завод в РФ. И он именно изготавливал эти компоненты, а не только собирал. Мы его вынесли под ноль.

Собственно, хочется верить, что теперь у нас будет больше возможностей поражать критические звенья в российских цепочках оборонного производства.