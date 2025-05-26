Сейчас оккупанты прикладывают максимум усилий, чтобы сохранить путепровод.

Оккупанты понимают, что незаконно построенный Крымский мост остается в "поле зрения" Сил обороны Украины и поэтому создают на юге страны альтернативный путь по суше.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Военно-морских сил ВС Украины, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук. "Они вкладываются довольно серьезно в инфраструктуру по суше на оккупированных территориях юга страны потому, что хотят подстраховаться. Потому что этот объект (мост - УНИАН) в поле нашего зрения, и они прекрасно понимают, что все равно - просто он там стоять не сможет", - сказал Плетенчук.

В то же время он отметил, что россияне очень тщательно охраняют путепровод, который построили незаконным способом через Керченский пролив к аннексированному в 2014 году украинскому полуострову Крым.

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"На самом деле, там уже в течение длительного времени без конструктивных изменений (в смысле охраны - УНИАН). Они реально прикладывают максимум усилий, чтобы этот объект сохранить. Так называемый Крымский мост для них представляет логистический интерес, и идеологический", - сказал представитель ВМС ВСУ.

Ситуация вокруг Крыма

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сообщил, что РФ запустила первый полноценный контейнерный поезд в Крым через временно оккупированные территории Украины. В частности, первый контейнерный поезд прибыл в Севастополь, пройдя расстояние 3000 км менее чем за 5 дней. Он отправился из Свердловской железной дороги и проехал через Донецк, Волноваху, Розовку и Мелитополь, путь пролегает по полностью оккупированному сухопутному коридору. Таким образом, РФ соединила по суше захваченные территории с Крымом.

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