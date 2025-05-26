На Донбассе украинские военные сталкиваются с ненавистью населения.

Часть украинцев ради прекращения войны готовы отказаться от территорий Донбасса, которые были оккупированы в 2014 году, и от вступления в НАТО, но не от вступления в ЕС и юга страны. Об этом РБК-Украина рассказал директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

По его словам, "среднестатистический украинец" различает ситуацию относительно Крыма и Донбасса, в частности из-за того, что "визуально" АРК не участвовала в войне против Украины, тогда как так называемые "ДНР" и "ЛНР" - да. Такое мнение неоднократно высказывали бойцы ВСУ непосредственно во время общения с социологами.

"И ребята, которые на фронте, говорят: ты идешь по территории Донецкой области, в каких-то селах, и ты видишь взгляды, которые тебя так сверлят, что таких злых глаз не видели за всю свою жизнь", - рассказал Антипович.

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Он добавил, что вопрос реинтеграции таких территорий вызывает много вопросов: "Каким образом их социализировать, украинизировать? Дать экономическую автономию?". Некоторые украинцы вообще считают, что определенный контингент нужно депортировать.

Несмотря на это, украинцы четко понимают, что оккупированные территории остаются частью государства - это и недра, и ресурсы, и курортный потенциал, и стратегическое значение. В то же время в случае определенных обстоятельств или договоренностей часть населения гипотетически готова согласиться на отказ от территорий, оккупированных до 24 февраля 2022 года, ради мира.

"В определенных обстоятельствах, при определенных договоренностях, украинец может принять эту позицию, отказаться от этих территорий, которые были оккупированы раньше. Но правильно ли это, если будет возможность не отказываться? А юридически, конечно, никто не будет отказываться", - пояснил специалист.

По его данным, по состоянию на сейчас, украинцы говорят об определенных компромиссах по территориям, но все зависит от условий. И отказ без гарантий мира или международных обязательств неприемлем:

"От ранее оккупированных - гипотетически готовы отказаться. От НАТО - гипотетически, да. От ЕС - нет. От оккупированных недавно территорий - не готовы. Но если такой будет цена мира - то тогда, вероятно, да. Но если это не цена мира, а просто так отдать - то тогда уж точно нет. Вариативности очень много".

Что украинцы будут считать победой

Во время переговоров в Стамбуле Россия снова выдвинула ряд абсурдных требований. В частности, украинские войска якобы должны оставить четыре области, которые Россия считает "своими". Речь идет о Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский отметил, что выводить украинские войска с украинских территорий никто не будет.

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