Украина остается крупнейшим получателем военной помощи от Германии, – Defence Blog

Рейтинг отдельных стран-получателей, помимо Украины, напоминает карту восточного фланга НАТО и его ближайших партнеров.

Германия одобрила лицензии на экспорт оружия на сумму примерно 15,85 миллиарда долларов в течение первой половины 2026 года. Украина оставалась крупнейшим получателем помощи.

Как сообщает Defence Blog, Федеральное министерство экономики и борьбы с изменением климата Германии обнародовало предварительные данные, свидетельствующие об одобрении экспорта в Украину на сумму примерно 2,88 миллиарда долларов.

Почти 10,17 миллиарда долларов США в виде одобренных проектов, что составляет около двух третей от общей суммы за шесть месяцев, было направлено странам-членам Европейского Союза и НАТО, а также странам, которые правительство Германии считает союзниками, эквивалентными НАТО.

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Помимо Европы и ее ближайших союзников, министерство одобрило экспорт примерно на 5,6 миллиарда долларов в так называемые третьи страны, что охватывает все страны за пределами ЕС и НАТО; на Украину приходится почти половина этой суммы.

Из 5,6 миллиарда долларов США, одобренных для третьих стран, около 3,31 миллиарда долларов США поступило в страны, которые Организация экономического сотрудничества и развития классифицирует как развивающиеся.

Рейтинг отдельных стран-получателей, кроме Украины, напоминает карту восточного фланга НАТО и его ближайших партнеров: Соединенные Штаты получили одобрение на сумму около 1,88 миллиарда долларов США, Нидерланды – примерно 1,49 миллиарда долларов США, Чешская Республика – почти 1,41 миллиарда долларов США, Литва – около 1,38 миллиарда долларов США, а Израиль замкнул первую пятерку с примерно 913 миллионами долларов США.

Эта цифра, как отмечает министерство, в значительной степени обусловлена одним крупным проектом в области морской обороны и продолжением сотрудничества между немецкими и израильскими компаниями, обеспечивающими вооружение собственных вооруженных сил.

"Лицензии на оружие и компоненты для оружия за полгода составили сравнительно скромные 137,4 миллиона долларов, и почти вся сумма, около 97 процентов, была направлена в страны ЕС, НАТО и стран-эквивалентов НАТО, а не в более широкий круг стран, что свидетельствует о том, что Германия особенно жестко контролирует, куда попадает ее стрелковое оружие, по сравнению с более тяжелой военной техникой", – говорится в материале.

Сотрудничество с Германией: последние новости

Как сообщал УНИАН, Германия финансирует поставку 50 тысяч ударных беспилотников для Украины. Этот заказ станет одной из крупнейших известных закупок беспилотников для страны со стороны ее западного союзника.

Заказ включает закупку FPV-дронов Shrike украинского производителя. Эти дроны оснащены программным обеспечением американской оборонной компании Auterion и разработаны для автономного отслеживания и поражения движущихся целей на заключительном этапе полета.

Генеральный директор Auterion Лоренц Майер подтвердил сумму контракта, добавив, что его стоимость оценивается в 90 млн евро. Эти средства, по его словам, предоставит одна из европейских стран. Майер уточнил, что часть беспилотников уже поставлена Украине, а остальные страна получит до конца года.

Украинский производитель подтвердил агентству участие в контракте с Германией, но отказался раскрывать другие подробности соглашения.

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