Германия закупит 50 тысяч ударных беспилотников для Украины: Reuters узнал детали

Этот заказ станет одной из крупнейших известных закупок беспилотников для Украины ее западным партнером.

Германия финансирует поставку 50 тысяч ударных беспилотников для Украины. Этот заказ будет одной из крупнейших известных закупок беспилотников для страны ее западным союзником.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники. Заказ включает в себя закупку FPV-дронов Shrike украинского производителя. Эти дроны оснащены программным обеспечением американской оборонной компании Auterion и разработаны для автономного отслеживания и поражения движущихся целей на заключительном этапе полета.

Генеральный директор Auterion Лоренц Майер подтвердил размер контракта, добавив, что его стоимость оценивается в 90 млн евро. Эти деньги, по его словам, даст одна из европейских стран. Майер детализировал, что часть беспилотников уже поставлена ​​Украине, а остальные страна получит до конца года.

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В целом же Мейер сказал, что в этом году его компания помогает поставлять Украине в общей сложности 100 тыс. беспилотников в партнерстве с различными производителями, а деньги на их закупку дают несколько западных стран. Он отметил, что это также включает в себя контракт Пентагона на сумму $50 млн на поставку 33 тыс. беспилотников, которые, по его словам, Украина уже получила.

Украинский производитель подтвердила агентству участие в контракте Германии, но другие подробности сделки раскрывать отказался.

Министерство обороны Германии также отказалось от комментариев, сославшись на оперативную безопасность.

FPV-дроны Shrike: что известно

Эти дроны ВСУ используют на передовой с 2023 года. Недавно эти аппараты получили известность за рубежом.

Версия под названием Shrike 10-F, разработанная украинской компанией SkyFall вместе с британской Skycutter. Недавно этими дронами заинтересовался Пентагон в рамках программы закупки ударных беспилотников на сумму $1,1 млрд.

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