В то же время, в Средиземном море дежурят 5 носителей крылатых ракет РФ.

В Черном море сократилась группировка российских кораблей, сейчас они курсируют без готовых к запуску "Калибров".

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров, комментируя обстановку по состоянию на 12:00.

"В акватории Черного моря корабельная группировка вражеского войска имеет существенное сокращение - до 6 единиц, которые продолжают укрываться за крымским побережьем. На дежурстве носителей крылатых ракет не зафиксировано. Но это не значит, что "Калибры" не могут быть применены. Динамика общей обстановки предполагает ее оперативные изменения", - сказал Назаров.

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Отсутствие на борту российских кораблей также подтвердили в ВМС ВСУ.

Соответствующее сообщение размещено в Facebook.

В то же время, по данным ВМС, в Черном море на боевом дежурстве находятся 7 вражеских кораблей, среди которых нет носителей крылатых ракет "Калибр".

В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до 3 кораблей и катеров; в Средиземном море – 13 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр".

Отмечается, что за сутки, в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили 26 гражданских судов - к Азовскому морю, из них 3 судна двигались из пролива Босфор.

К Черному морю-16 судов, из них 5 продолжило движение в направлении Босфора.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, подводящие итоги по 31 октября, в ОК "Юг" сообщили, что по состоянию на утро 1 ноября в готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находится 1 носитель высокоточных крылатых ракет, снаряженный восемью "Калибрами". Общая численность корабельной группировки врага в Черном море была 7 кораблей и катеров.

Атака на Черноморский флот

Как сообщал вчера УНИАН, в оккупированном Севастополе рассвет 29 октября раздались мощные взрывы. Местные паблики сообщили об атаках беспилотниками бухты.

Позже стало известно, что в результате взрыва повреждены несколько кораблей российских захватчиков, среди них - фрегат "Адмирал Макаров" и морской тральщик "Иван Голубец".

В Минобороны РФ обвинили специалистов Военно-морских сил Великобритании в причастности к этому, а заодно - и к подрыву российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2". Кроме того, они заявили о выходе из зернового соглашения.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что россияне планировали выход из "зерновой сделки", а взрывы использовали как предлог.

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