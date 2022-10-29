Минобороны России поделилось вымышленной историей, отметили в британском оборонном ведомстве.

Российское Минобороны утверждает, что специалисты военно-морских сил Великобритании причастны к атаке на корабли Черноморского флота РФ, которые находились в подконтрольном РФ Севастополе, и якобы "участвовали" в подрыве двух газопроводов - "Северный поток" и "Северный поток-2".

Подготовку к атаке на корабли ЧФ проводили якобы специалисты британских ВМС, которые находились в городе Очаков Николаевской области, утверждал представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По его словам, британские специалисты также "причастны" якобы к планированию, обеспечению и реализации подрывов газопроводов в Балтийском море.

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В Минобороны Великобритании уже отреагировали в своем аккаунте в Twitter на обвинения со стороны российского ведомства. Британская сторона назвала утверждения Минобороны РФ вымышленной историей.

"Чтобы отвлечь внимание от своего катастрофического управления незаконным вторжением в Украину, министерство обороны России прибегает к ложным заявлениям эпического масштаба…", - отмечается в сообщении.

Атака на российские корабли в Севастополе - важные новости

29 октября заместитель министра внутренних дел Антона Геращенко сообщил, что в Севастопольской бухте взорвались четыре российских военных корабля, в частности, десантный корабль и фрегат-носитель крылатых ракет "Калибр" "Адмирал Макаров".

Позже в российском Минобороны утверждали, что в Севастополе корабли ЧФ украинская сторона атаковала беспилотниками. По данным российского ведомства, в результате атаки незначительные повреждения получил только морской тральщик "Иван Голубец".

Взрывы на газопроводах в Балтийском море - самое важное

В сентябре на двух нитках российского газопровода "Северный поток" резко снизилось давление. Позже выяснилось, что в трубах образовались дыры. Из-за аварии в море могли вытечь до 500 млн кубометров технического газа.

Причину аварии начали выяснять правоохранители нескольких государств. Служба гос безопасности Швеции провела осмотр поврежденных участков трубопроводов и пришла к выводу, что инцидент случился в результате взрывов.

Правоохранители Дании также полагают, что на газопроводах были "мощные взрывы". Лидеры Евросоюза полагают, что случившееся может быть саботажем.

Британская газета The Times писала, что на "Северном потоке-2" была диверсия, и ее заранее спланировала российская сторона.

Справка УНИАН. Трубопроводы "Северный поток-2" были созданы для доставки российского газа в Европу.

РФ после начала полномасштабного вторжения в Украину начала снижать поставки газа в Евросоюз, лидеры которого поддержали Киев и помогают ему деньгами, вооружением, а также создали программу обучения украинских солдат.

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