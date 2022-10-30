Россия давно уже приняла решение о выходе из "зерновой сделки".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что Россия заранее планировала выход из "зерновой сделки", а взрывы в Севастополе - это лишь ложный повод.

Об этом глава МИД сообщил в микроблоге Twitter.

"Путем прекращения своего участия в зерновом соглашении под ложным предлогом взрывов за 220 км от зернового коридора Россия блокирует 2 миллиона тонн зерна на 176 судах, которые уже находятся в море - что является достаточным для того, чтобы прокормить более 7 миллионов людей. Россия планировала это заранее", - подчеркнул Кулеба.

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Глава МИД добавил, что нынешняя очередь судов с зерном в Черном море накапливалась с сентября, когда Россия намеренно начала задерживать функционирование зернового коридора и стремилась подорвать соглашение.

"Россия давно приняла это решение для возобновления ее голодных игр и теперь пытается оправдать его", - заявил Кулеба.

Выход РФ из"зерновой сделки"

29 октября в России заявили, что прекращают участие в реализации соглашений "зерновой инициативы" якобы из-за некого "террористического акта" против кораблей Черноморского флота Российской Федерации в Крыму.

29 октября в социальных сетях появились видео из Севастополя, на которых видны взрывы предположительно после работы российской системы противовоздушной обороны.

В Управлении стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины сообщили, что в оккупированном Севастополе в результате взрыва может быть повреждено несколько кораблей российских захватчиков.

Позже руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк отметила, что в оперативном командовании "Юг" допустили, что причиной взрывов в Севастополе может быть неудачный запуск ракет противовоздушной обороны.

Она также добавила, что пока нет официального подтверждения информации об уничтожении трех кораблей-носителей ракет "Калибр" в Севастопольской бухте.

Справка УНИАН. Соглашение о разблокирование украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" для вывоза на экспорт зерна и другой аграрной продукции было подписано 22 июля в Стамбуле (Турция). Соглашением предусмотрено 120 дней для вывоза украинского зерна с возможностью пролонгации срока действия.

Первое с начала полномасштабной российской войны в Украине судно с украинским продовольствием вышло из Одессы 1 августа.

24 октября в Министерстве инфраструктуры Украины сообщили, что из-за задержки Россией инспекции судов в Босфоре украинские порты работают на 25-30% своих мощностей.

В своем обращении 26 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что уже 175 судов заблокированы из-за сознательной задержки Россией украинского продовольственного экспорта.

В рамках "зерновой инициативы" уже 397 судов экспортировали через порты Большой Одессы 9 млн тонн украинской агропродукции в страны Африки, Азии и Европы.

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