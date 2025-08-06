Путин сознательно загнал себя в тупик, чтобы не завершать войну сейчас, - ISW

Российский диктатор Владимир Путин сознательно поставил себя в ситуацию, при которой завершение войны в Украине без достижения максималистских целей выглядит как поражение - как для российской армии, так и для общества, говорится в отчетеИнститута изучения войны (ISW).
Путин не считает нынешний момент подходящим для прекращения войны, поскольку этого не поймут ни военные, ни общественность. ISW указывает, что Москва годами целенаправленно формировала в обществе поддержку войны, изображая ее как экзистенциальную необходимость для России.
ISW отмечает, что Кремль, в частности через контролируемые и независимые опросы общественного мнения, активно культивирует в обществе поддержку затяжной войны. Результаты соцопросов начала 2025 года свидетельствуют, что большинство россиян выступают за продолжение боевых действий в Украине.
Кроме того, Путин создает экономическую зависимость от войны. Значительная часть внутреннего производства России сейчас связана с оборонно-промышленным комплексом. ISW предупреждает: сокращение оборонных расходов может вызвать экономический спад в среднесрочной перспективе.
Таким образом, война в Украине, несмотря на огромные человеческие потери и давление на экономику, стала как политическим, так и экономическим инструментом удержания режима Путина.
"Путин сознательно культивировал преданность российского общества своим военным целям и не создал предпосылок для отступления или принятия мирного урегулирования, которое не достигает его первоначальных военных задач", - убеждены аналитики ISW.
Завершение войны - переговоры
Как сообщал УНИАН, спецпредставитель США Стив Уиткофф прибыл в Москву, где его встретил российский уполномоченный по инвестициям Кирилл Дмитриев. Это произошло после заявлений Кремля о том, что они не исключают встречи Уиткоффа с диктатором Владимиром Путиным.
Накануне Дональд Трамп заявил, что по итогам этого визита примет решение о сокрушительных санкциях против России.