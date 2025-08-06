Сегодня погода испортится и во Львовской области.

На среду, 6 августа, во Львове объявили повышенный уровень опасности из-за непогоды. Об этом предупреждает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"По городу Львову в течение суток 6 августа гроза, днем шквал 15-20 м/с, град", - говорится в прогнозе.

По данным синоптиков, по Львовской области также ожидаются грозы, днем местами шквалы 15-20 м/с, град

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Из-за непогоды на Львовщине объявлен І уровень опасности, желтый.

6 августа во Львовской области будет облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди, грозы, днем местами град. Ветер будет 7-12 м/с, а днем местами шквалы будут достигать 15-20 м/с. Температура +17°...+22°.

Во Львове также будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют кратковременный дождь, грозу и град днем. Ветер 7-12 м/с, днем шквал 15-20 м/с. Столбики термометров покажут +20°...+22°.

Во время дождей видимость будет ухудшаться.

По данным синоптиков, на Львовщине на этой неделе будет преобладать сухая погода. Только сегодня, 6 августа, ожидаются кратковременные дожди и грозы, а в дальнейшем будет солнечно и до +30°.

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