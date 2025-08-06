Прокремлевские фейковые аккаунты заполонили Telegram тысячами целевых сообщений.

Россия пытается осуществить "цифровую оккупацию" Украины, используя масштабную сеть прокремлевских ботов, которые заполняют мобильные телефоны жителей оккупированного востока Украины тонко продуманной и локально таргетированной дезинформацией.

Исследователи выявили сеть из как минимум 3 634 фейковых аккаунтов, которые с января 2024 года по апрель текущего года опубликовали более 316 000 сообщений в Telegram, пишет The Times.

Целью стали Telegram-каналы, которыми пользуются мирные жители на временно оккупированных территориях, где боты стремились заглушить "инакомыслие" и продвигать нарративы, направленные на подрыв украинской идентичности и легитимацию Москвы.

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СМИ пишет, что, в отличие от более широких глобальных кампаний дезинформации, эти операции локализованы — они касаются отключений электроэнергии, цен на зерно, обвинений Украины в неспособности восстановить инфраструктуру, тогда как любые ремонтные работы преподносятся как заслуга России.

Доклад, опубликованный Лабораторией цифровой судебной экспертизы Atlantic Council и украинской организацией Open Minds, называет эту стратегию "цифровой оккупацией", которая зеркально повторяет наземное военное вторжение Кремля.

"Деятельность России в информационном пространстве вписывается в её общее стремление вернуться к своим колониальным окраинам. Россия стремится не только к физическому контролю над территориями, но и к культурной и языковой гомогенизации всех постсоветских государств и не только", — заявила исследовательница Ирина Адам.

Также она подчеркнула, что России "гораздо проще" контролировать территорию, если уничтожить связь её жителей с нацией, к которой она принадлежала, и втянуть её в "русский мир".

Работа российских ботов

СМИ пишет, что боты активно действуют в небольших общинах в Запорожской, Донецкой и Херсонской областях, публикуя похвалу России, критику Украины и более мягкие "мирные" нарративы, призывающие к сосуществованию.

Среди примеров: прославление российских солдат, утверждения о том, что Киев якобы бросил регион и "умеренные" аргументы в пользу получения российских паспортов.

В одном случае боты массово атаковали местный Telegram-чат после блэкаута в Энергодаре, обвинив Украину в "отказе от сотрудничества" и восхваляя эффективность российских инженеров.

Также российские боты часто направлены против президента Украины Владимира Зеленского — его называют человеком, употребляющим запрещенные препараты. "Всё, что происходит в Украине — это конфликт, спланированный Западом, и его необходимо срочно остановить, иначе всем нам будет только хуже", - говорится в другом сообщении.

Проблемы с инфраструктурой в оккупированных районах преподносятся как вина Украины — например, нехватку воды в Крыму и Донецке объясняют якобы "отказом Киева" обеспечивать эти регионы.

Разрушения приписываются украинским обстрелам, а все восстановления — России, создавая образ "освободителя и восстановителя". Цель, по словам исследователей, — ослабить сопротивление, посеять апатию и создать иллюзию поддержки оккупации среди местного населения.

Оккупированные территории Украины - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам президента Чехии, временная оккупация части территории может стать ценой выживания Украины как суверенного государства.

Кроме того, Путин впервые признал гуманитарный кризис в "ДНР". Однако, по словам главы самопровозглашенной "республики", в этом виновата Украина. Хотя оккупационные власти еще несколько лет назад начали строительство канала Дон-Донецк, который бы обеспечил местных жителей водой, этого до сих пор так и не произошло.

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