США одобрили продажу Украине оборудования для гаубиц M777

Накануне правительство Украины обратилось с запросом на приобретение оборудования, ремонтных услуг и долгосрочной поддержки этих гаубиц.

Госдеп США одобрил потенциальную продажу Украине военного оборудования, услуг по ремонту и технической поддержке гаубиц M777 и сопутствующего оборудования, а также услуг по транспортировке и консолидации грузов.

Об этом говорится в официальном сообщении Агентства по вопросам сотрудничества в сфере обороны и безопасности (DSCA) США, которое предоставило необходимые сертификаты, уведомив об этом Конгресс.

Отмечается, что контракт инициирован правительством Украины, которое направило запрос о приобретении оборудования, ремонтных услуг и долгосрочной поддержки гаубиц M777.

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Первый контракт будет включать техническую помощь, обучение, инструкции и другие сопутствующие элементы материально-технического обеспечения и поддержки программы. Ориентировочная стоимость - 104 млн долларов. Подрядчик - BAE Systems.

Второй контракт предусматривает транспортные и логистические услуги. Стоимость - 99,5 млн долларов. Подрядчик еще не определен.

Гаубицы M777 на фронте

Напомним, что M777 - это буксируемая гаубица калибром 155-мм. Используется сухопутными войсками США, Австралии, Канады, Индии, Саудовской Аравии и Украины. Первое боевое применение состоялось в войне в Афганистане.

По данным украинских СМИ, Украина получила от Запада гаубицы M777 без системы GPS. GPS были сняты из-за предостережений правительств и производителей по хранению технологий, поскольку есть понимание, что во время войны определенные виды вооружения могут быть захвачены Россией.

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