Большой христианский праздник перенесли на другой день.

В православной традиции есть 12 двунадесятых торжеств, и Преображение Господне - одно из них. Церковь отмечает этот праздник, вспоминая, как на горе Фавор Мессия явился своим ученикам во время молитвы. Узнайте, когда украинцы будут отмечать важный день в этом году.

Что за праздник Преображение Господне - история

В Евангелиях от Матфея, Луки и Марка можно прочесть о том, как Иисус Христос взял троих своих учеников и отвел на гору. Там все присутствующие начали молиться, а затем евангелисты увидели, как лицо Учителя преобразилось, осветилось, одежды также засияли белым светом. В тот же миг рядом с Иисусом появились пророки Моисей и Илия, которые говорили с ним. Об этом чуде пишут все евангелисты, кроме Иоанна, но ни один из них не называет гору, где произошло преображение Господне. Одни священнослужители склоняются к горе Фавор, что вблизи Назарета, другие - к горе Ермон.

Когда Преображение Господне - новая дата

Преображение Господне - праздник, который теперь в нашей стране отмечают 6 августа. В эту же дату встречают и народное торжество - Яблочный Спас. Священники в церквях читают молитвы, а верующие приносят на освящение яблоки и другие фрукты, выпечку с ними, а также цветы и травы. Категорически запрещено приносить в храм алкоголь и мясо.

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Что нельзя делать в праздник Преображение Господне

Все православные христиане будут отмечать двунадесятый праздник в этом году. Вы должны запомнить, что запрещено делать на Преображение Господне - кратко говоря, правила такие же, как и в любой другой церковный праздник. Верующим нельзя ссориться, употреблять спиртное и есть мясо, потому что идет Успенский пост с 1 по 14 августа. Также в праздник не стоит устраивать шумные гуляния, заниматься тяжелой работой и рукоделием. Желательно посвятить этот день молитвам и благотворительности.

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