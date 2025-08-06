Такой напиток, скорее всего, всегда есть на вашей кухне.

Орхидеи являются любимыми комнатными растениями многих людей, ведь они имеют прекрасный вид, но иногда могут не расцветать, когда приходит время. В то же время садовник и основатель Heavenly Orchids Марк Курран отметил, что не стоит тратиться на дорогие удобрения для орхидей, поскольку их можно омолодить, давая им остатки вашей пищи. Об этом пишет Express.

"Некоторые из лучших природных удобрений для орхидей можно найти на полках вашей кухни", - заверил эксперт.

По его словам, одним из лучших природных остатков для подпитки орхидей летом является чашка чая, ведь она поможет увлажнить орхидею и обеспечить растение питательными веществами.

Видео дня

"Черный чай содержит танины, подобные танинам, которые орхидеи получают в природе из коры деревьев, листьев и мха. Заварки черного чая полезны для увлажнения и оживления обезвоженных орхидей", - объяснил Курран.

Садовник отметил, что для этого нужно заварить пакетик чая в прохладной фильтрованной воде в течение десяти минут, после чего погрузить корни орхидеи в чайную смесь.

"Если делать это ежедневно для орхидей, которые обезводились, можно достичь замечательных результатов", - сказал эксперт.

В Express добавили, что подпитка орхидей черным чаем способствует развитию листьев и корней, ведь этот напиток содержит азот и калий, которые являются очень важными питательными веществами для роста растений.

"Орхидеям также подходит слабокислая почва, которая помогает минимизировать стресс для растений, но будьте осторожны и подкармливайте орхидеи черным чаем только раз в месяц во время вегетационного периода, поскольку чрезмерная кислотность может повредить комнатные растения", - предупредили в материале.

Чем еще можно подкармливать орхидеи?

Банановые кожуры являются одними из лучших кухонных отходов для орхидей, ведь имеют калий и фосфор, которые способствуют развитию цветов.

"Банановые кожуры содержат калий, фосфор и кальций и являются хорошим органическим удобрением. Приготовьте чай из банановых шкурок, замочив свежие банановые кожуры в воде на 48 часов, а затем разбавьте четырьмя частями воды на одну", - отметил Марк.

Кроме того, яичная скорлупа тоже может предоставить орхидеи питательные вещества, так как содержит большое количество кальция, который нужен для здоровья и роста растений.

"Яичная скорлупа содержит кальций, и вы можете либо приготовить чай из очищенной и высушенной яичной скорлупы, либо измельчить ее в ступке и посыпать ею почву, где она будет действовать как удобрение медленного высвобождения. Чтобы приготовить чай из яичной скорлупы, положите очищенную, измельченную яичную скорлупу в большую бутылку с водой или емкость и дайте настояться в течение недели перед использованием", - посоветовал садовод.

Другие советы по уходу за орхидеями

Ранее эксперты рассказывали, что орхидея может сгнить из-за одной ошибки во время полива. По словам садовницы, основная ошибка - не чрезмерный полив. Если поливать орхидею неправильно, особенно в районе новых побегов (бутонов), это может привести к тому, что накопится влага и разовьются грибковые и бактериальные инфекции.

Также блогер-садовод объяснил, как оживить орхидею. Он отметил, что для этого понадобится обычный кокос.

"Когда у вашей орхидеи начинают опадать цветы и вы уже готовы выбросить ее в мусорку - не спешите. Ей просто нужна немного любви и кокос", - заверил садовник.

Вас также могут заинтересовать новости: