По многим направлениям регистрируется более 4-5 запросов на одно доступное место.

"Укрзализныця" вошла в самый пиковый августовский сезон железнодорожных перевозок. Так, количество пассажиров детских групп в поездах УЗ на прошлой неделе было эквивалентно почти всему населению Жмеринки (33,3 тысячи человек).

Как сообщила пресс-служба компании, по многим направлениям регистрируется более 4-5 запросов на 1 доступное место.

"Мы понимаем: вы разочаровываетесь, если не удается приобрести желаемые билеты даже во время открытия продаж, потому что одновременно с вами в это время билеты ищет большое количество других пассажиров", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что вагоны выбывают из парка быстрее, чем УЗ успевает их закупать или модернизировать, следовательно, доступных мест в поездах становится меньше. При этом в компании уверяют, что за счет более эффективного использования парка удается перевозить больше пассажиров год к году. В частности, в этом году по состоянию на 3 августа в поездах дальнего следования курсировало 1488 вагонов.

"С прошлого года мы потеряли из-за обстрелов 3 вагона, еще 6 вагонов стали полностью непригодными для эксплуатации из-за своего предельного возраста, а 95 вагонов подошли к рубежу за которым требуют дорогостоящего ремонта", - добавили в компании.

В "Укрзализныце" отмечают, что основная задача пассажирского направления на сегодня - расширение предложения мест. Достаточное финансирование из государственного бюджета и других позволит продолжить ритмично покупать новые вагоны и, в перспективе, поезда "Интерсити", а также в полном необходимом объеме ремонтировать и модернизировать пассажирские вагоны, которые подходят к предельным срокам, чтобы продолжать их безопасную эксплуатацию.

"Укрзализныця" - последние новости

В летний период в Украине традиционно растет спрос на железнодорожные пассажирские перевозки в направлении Карпат и к морю. По сравнению с межсезоньем количество запросов на популярные направления выросло в разы. Например, спрос по направлению Одесса-Киев-Одесса с 1 по 16 июля составил более 4 человека на одно место в поезде.

"Укрзализныця" вводит верификацию через Дія.Підпис при покупке билетов на три поезда, чтобы предотвратить злоупотребления и противодействовать билетным спекулянтам. С 1 августа после верификации будут продаваться билеты на поезда №29/30 Киев - Ужгород, №12 Львов - Одесса и №27/28 Киев - Чоп.

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