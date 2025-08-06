Спецпредставитель Трампа может встретиться с Путиным.

Спецпредставитель США Стив Уиткофф прибыл в Москву, где его встретил российский уполномоченный по инвестициям Кирилл Дмитриев. Это произошло после заявлений Кремля о том, что они не исключают встречи Уиткоффа с диктатором Владимиром Путиным, пишет Reuters.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что если Россия не согласится на прекращение огня в Украине до пятницы, то США введут новые санкции. Среди мер – высокие пошлины на страны, покупающие российскую нефть. Крупнейшими импортёрами являются Индия и Китай.

Сработает ли ультиматум Трампа

По словам трех источников издания, близких к Кремлю, маловероятно, что Путин подчинится ультиматуму, поскольку он считает, что выигрывает войну, и его военные цели имеют для него приоритет над желанием улучшить отношения с США.

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"Визит Уиткоффа — это последняя попытка найти компромисс, позволяющий обеим сторонам сохранить лицо. Однако я не думаю, что будет достигнуто какое-либо соглашение", — заявил австрийский аналитик и член группы западных учёных и журналистов Герхард Манготт.

Россия будет настаивать на готовности к прекращению огня, но только на тех условиях, которые она выдвигает уже два или три года.

"Дедлайн" Трампа - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, каким будет первый "удар" Трампа по России после 8 августа. По словам источников, знакомых с обсуждениями в Белом доме, применение новых санкций против "нефтяного флота" могут стать первым простым шагом для наложения расходов на Москву.

Кроме того, мы называли истинную причину, зачем Уиткофф едет в Москву. Несмотря на то, что в компетентности спецпредставителя США есть сомнения, он должен будет передать сообщение России о "недопустимости эскалации" в ответ на санкции, которые США может ввести вскоре.

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