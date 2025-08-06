Днем в столице ожидается гроза с градом и шквалами.

В Киеве на сегодня, 6 августа, объявили повышенный уровень опасности из-за непогоды. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

"6 августа днем гроза, в отдельных районах град и шквал 15-20 м/с", - говорится в прогнозе.

По словам синоптиков, такая погода может осложнить работу энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

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Из-за непогоды в столице и области введен І уровень опасности, желтый.

Сегодня на Киевщине будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, а днем ожидается кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах области град и шквалы 15-20 м/с. Скорость ветра 7-12 м/с.

Температура по области +24°...+29°, а в Киеве столбики термометров покажут +26°...+28°.

Укргидрометцентр также сообщает, что 6 августа в Киеве пройдет атмосферный фронт, который принесет облачность и местами кратковременные дожди с грозами. Несмотря на преимущественно сухую погоду с 5 по 9 августа, именно сегодня в столице возможны осадки, которые задержатся также в ночь на четверг.

После прохождения фронта ожидается усиление северо-западного ветра и небольшое снижение температуры. Ночью столбики термометров опустятся до +15°, днем - до +24°...+28°.

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