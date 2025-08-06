Украинский президент имеет больше приверженности в США, чем Дональд Трамп.

Президент Украины Владимир Зеленский вдвое популярнее в США, чем американский лидер Дональд Трамп. Об этом говорится в опросе Gallup, передает The Telegraph.

Согласно исследованию, украинский президент имеет 18% чистой приверженности, а лидер США имеет 16% чистой неприязни.

Отмечается, что в опросе приняли участие 1002 человека, которые поставили Зеленского на второе место по популярности, поскольку он уступил новому Папе Римскому Льву XIV, рейтинг популярности которого составил 46%.

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Кроме того, известно, что Зеленского положительно оценивают 68% демократов, а отрицательно - 23% республиканцев. Что касается Трампа, то 91% демократов негативно относятся к нему, а 86% республиканцев - положительно.

В то же время генеральный директор Tesla и бывший глава Департамента эффективности правительства Илон Маск в ходе опроса получил лишь 18% одобрения.

"Согласно Gallup, чистая приверженность, которая рассчитывается путем вычитания процента неблагоприятных мнений от процента благоприятных мнений, является самым эффективным методом сравнения общественного мнения в отношении более или менее известных личностей", - объяснили в The Telegraph.

Зеленский и Трамп - последние новости

Как писал УНИАН, 5 августа Зеленский провел телефонный разговор с Трампом, во время которого лидеры говорили о прекращении войны в Украине, оборонном взаимодействии между странами и антироссийских санкциях.

"Продуктивный разговор с президентом Трампом. Ключевое - это, конечно, прекращение войны. Мы благодарны президенту США за все усилия ради честного и длительного мира. Действительно нужно как можно быстрее прекратить убийства, мы это полностью поддерживаем. Много месяцев уже могло бы быть без войны, если бы россияне ее не затягивали", - отметил глава государства.

Также Зеленский поблагодарил Трампа за готовность к проведению встречи лидеров Украины и России. По его словам, нужно, чтобы российский диктатор Владимир Путин тоже был готов к такой встрече.

"Мы все четко понимаем, какие шаги нужны. Понимаем, кто в России может принимать решения. Именно поэтому Украина в очередной раз уже предлагает перейти с технического уровня разговоров, не обмениваться заявлениями, а реально встретиться на уровне лидеров. Я хочу поблагодарить Президента Трампа за готовность к такой встрече", - подчеркнул украинский лидер.

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