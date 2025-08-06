Япония впервые экспортирует военные корабли: Австралия заказала фрегаты-невидимки на сумму $6,5 миллиарда.

Японская военная промышленность сделала беспрецедентный шаг в своей современной истории: страна официально заключила первую послевоенную сделку на экспорт военных кораблей. Во вторник Австралия объявила о приобретении 11 фрегатов класса Mogami производства Mitsubishi Heavy Industries. Общая сумма контракта составляет 6,5 миллиарда долларов США, пишет Business Insider.

Согласно договоренности, три корабля будут построены в Японии, а остальные восемь - на австралийском побережье, в порту Западной Австралии. Это крупнейшая оборонная сделка в истории двусторонних отношений между Японией и Австралией, подчеркнул министр обороны Австралии Ричард Марлес.

Новый уровень японской оборонной политики

Этот контракт стал возможным благодаря постепенному смягчению послевоенной политики Японии в отношении экспорта вооружения. Запрет, который действовал десятилетиями, был частично снят в 2014 году по инициативе премьер-министра Синдзо Абэ. В 2023-м политика была обновлена, позволяя продажу летального вооружения странам-партнерам.

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Фрегаты Mogami выбрали среди претендентов из Германии, Испании и Южной Кореи. Это высокотехнологичные корабли водоизмещением 5500 тонн, введенные в состав ВМС Японии только в 2022 году. Они оснащены современной системой вооружения, включая крылатые ракеты, торпедные аппараты, систему вертикального запуска, а также место для вертолета Seahawk или дронов.

Преимущество - автоматизация

Ключевой особенностью Mogami является высокий уровень автоматизации, что позволяет уменьшить численность экипажа до 90 человек - вдвое меньше, чем у большинства кораблей аналогичного класса.

Это соглашение является не только экономическим, но и стратегическим: Япония и Австралия все теснее сотрудничают в сфере безопасности на фоне роста влияния Китая. Обе страны являются частью "Квад" - стратегического альянса вместе с Индией и США.

Фрегаты Mogami станут временным решением для австралийского флота, пока в стране продолжается строительство шести тяжелых фрегатов класса Hunter, первый из которых будет введен в эксплуатацию не ранее 2034 года.

Австралия усиливает флот - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что Великобритания и Австралия углубляют свое оборонное сотрудничество, подписав 50-летний двусторонний договор в рамках пакта безопасности AUKUS.

Новый документ, как ожидается, создаст десятки тысяч рабочих мест в Британии и обеспечит Лондону экспорт на сумму до £20 миллиардов (около $27,1 миллиарда).

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