Трамп сделает заявление после визита Виткоффа в Москву

Американские СМИ получили расписание президента на завтра, где запланировано это выступление.

В четверг, 7 августа, президент США Дональд Трамп выступит с заявлением из Овального кабинета Белого дома. Об этом говорится в расписании американского лидера, которое Белый дом отправил СМИ.

"Белый дом объявил, что президент Трамп выступит с заявлением из Овального кабинета завтра в 16:30 (23:30 по Киеву)", - сообщила журналистка и корреспондент Белого дома Рина Бхардвадж в социальной сети X.

Детали темы речи американского президента пока не разглашаются, однако ожидается, что обращение будет иметь важное значение.

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Что предшествовало

Напомним, что заявление Трампа может касаться Украины и России. Сегодня его спецпредставитель Стив Уиткофф прибыл в Москву, где его встретил российский уполномоченный по инвестициям Кирилл Дмитриев. Это произошло после заявлений Кремля о том, что они не исключают встречи Уиткоффа с диктатором Владимиром Путиным.

Накануне этого визита Трамп подчеркнул, что больше всего Америка работает над прекращением войны в Украине, поскольку "остальные войны" ему удалось остановить "в течение нескольких дней":

"У нас состоятся встречи с Россией. Посмотрим, что будет... США позже решат, вводить ли масштабные пошлины в отношении РФ и ее торговых партнеров, шаги будут зависеть от завтрашних переговоров в Москве", - сказал Трамп.

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