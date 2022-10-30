Роль Черноморского флота России на 70% сведена на нет, потому что он уже не может выполнять свои функции.

Об этом сообщил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко во время информационного телемарафона.

Он считает, что "ситуация с ЧФ РФ свидетельствует о том, что процентов на 70 роль этого флота сведена на нет, поскольку этот флот не может быть задействован для того, чтобы артиллерией обстреливать побережье украинских городов".

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"Во-вторых он не может быть задействован для высадки морского десанта и поддержания такой высадки. Его роль на сегодня сводится лишь к тому, чтобы обстреливать украинские города, украинские объекты инфраструктуры ракетами "Калибр", - сказал Мусиенко.

По его словам, "это немалая угроза, но это точно не то, для чего создается полноценный флот, который стоит достаточно много денег и его обслуживание так же".

Эксперт напомнил, что частичный отвод кораблей Черноморского флота России из оккупированного Крыма в Новороссийск происходил после того, как был "хлопок" на аэродроме Саки и взрывы под Джанкоем на складе боеприпасов.

Впрочем, они были частично возвращены, однако после того, как демонстрируется уязвимость российских кораблей, очевидно, какие-то решения будут приниматься.

Мусиенко отметил, что флагман российского флота фрегат "Адмирал Макаров" действительно получил повреждения.

"Пока трудно сказать, насколько они тяжелые с точки зрения проведения ремонта. По крайней мере на некоторое время он точно не сможет выполнять одну из своих функций - нанесение ударов ракетами "Калибр", - подчеркнул эксперт.

Атака на Черноморский флот

Как сообщал вчера УНИАН, в оккупированном Севастополе 29 октября раздались мощные взрывы. Местные паблики сообщили об атаках беспилотниками бухты.

Позже стало известно, что в результате взрыва повреждены несколько кораблей российских захватчиков, среди них - фрегат "Адмирал Макаров" и морской тральщик "Иван Голубец".

В Минобороны РФ обвинили специалистов Военно-морских сил Великобритании в причастности к этому, а заодно - и к подрыву российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2". Кроме того, они заявили о выходе из зернового соглашения.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что россияне планировали выход из "зерновой сделки", а взрывы использовали как предлог.

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