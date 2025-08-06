Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф за два дня до истечения ультиматума Трампа росийскому диктатору Владимиру Путину, отправился в Москву. О результатах этих переговоров, по крайней мере, по одному треку, можно будет судить, исходя из характера российских воздушных атак. Если "Шахеды" в ближайшие две недели будут вновь атаковать некие объекты на границах Сумской, Харьковской и Полтавской областей, значит, тема совместной (американо-российской) торговли российским газом остается в списке обсуждаемых.

Почему так? Складываем логику предыдущих действий Кремля и событий, напрямую не связанных с российско-украинской войной.

1. РФ атакует украинские ПГХ. Уничтожить их невозможно, а вот снизить показатель мощности (объемов, поставляемых за единицу времени) подачи потребителю можно.

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2. В результате таких атак европейские потребители не используют в этом году территорию Украины для хранения газа.

3. РФ атакует газовую добычу Украины. И, увы, но в этом сезоне мы "дефицитны" по газу. То есть, импорт не опция, а жесткая необходимость.

Это значит, что к отопительному сезону (а это - увеличение потребления) ЕС подходит с уменьшенными запасами (без украинских ПГХ) и необходимостью находить объемы (и самое главное, технические возможности трубопроводной системы) поставлять газ в Украину. То есть, часть объемов трубопроводного импорта (вход в европейские страны) и СПГ будет условно зарезервирован на украинские потребности. А это уменьшение возможностей импорта для ЕС.

Еще один фактор, который возник летом: война Израиля и Ирана. Израиль нанес, среди прочего, удары по части газовой инфраструктуры Ирана. Не критично - восстановлению подлежит.

Но вопрос обеспечения севера страны газом стал актуальный. Он закрывается импортом из Туркменистана. Тем более, что там есть газрпровод.

Но! Азербайджанский SOCAR имеет контракт с Туркменистаном на поставку газа через территорию Ирана (по тому самому трубопроводу) с дальнейшей продажей в Европу. Объемы невелики - до 5 млрд кубов в год. В 2025 планировали увеличить до 8-10. И снова "но" - пропускной способности трубопровода на потребности Ирана (импорт) и Азербайджана не хватит. Увеличения не будет.

Теперь суть российского подхода или "конфеты" Трампу, которую Москва предлагала - создание СП по продаже российского газа на рынки ЕС. По трубам. Тут или потоки, или трубопровод Ямал-Европа через Беларусь (который простаивает на транзит с 2019 года), или украинская ГТС.

Логика для европейских потребителей - поставка газопроводами стабильна с возможностью быстрого увеличения объемов. Летом она не работает - есть инфраструктура, которая полностью покрывает потребности. А вот зимой - вопрос. А если возникает дефицит - тем более.

На создание "дефицита" Кремль работает с января. Для сделки необходимо малое - компромиссы по Украине.

И Кремль рассчитывает, что эти уступки можно получить. В том числе, повышая ставки со своей стороны. Трамп, кстати, делает то же самое.

Кстати, интерес США к Беларуси в 2025 году тоже может иметь отношение к данному треку. Кроме фактора КНР, калийных удобрений, пересмотра отношений и попытке создать условия дрефа этой страны от РФ, есть еще и старая советская газовая труба, которая на транзит не работает с 2019 года.