Белый дом угрожает санкциями за торговлю с Россией, но наибольшее давление может получить Индия, которая стала ключевым покупателем российской нефти.

После месяцев избегания жестких мер против Кремля, президент США Дональд Трамп готовится впервые применить экономическое давление на Россию из-за ее войны против Украины. Впрочем, основная нагрузка может лечь не на Москву, а на Индию, пишет The Telegraph.

До пятницы Трамп должен представить конкретные меры, направленные на то, чтобы заставить Владимира Путина рассмотреть прекращение огня. Одним из вариантов является введение 100-процентных тарифов на страны, покупающие российскую нефть.

Индия в центре давления

На прошлой неделе Белый дом уже повысил тарифы на индийские товары до 25% и пригрозил санкциями за закупку нефти у России. Роль Индии в финансировании российской военной машины очевидна: до 2022 года она импортировала лишь 0,2% российской нефти, а сейчас - 45% (около 2 млн баррелей в сутки). Это принесло Кремлю более 50 млрд долларов дохода только за прошлый год.

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Несмотря на это, Китай импортирует еще больше - 47% российской нефти. Однако Трамп воздерживается от жестких шагов в отношении Пекина на фоне попыток стабилизировать американо-китайские отношения.

Аналитики, в частности Тимоти Эш из Chatham House, отмечают, что полные тарифы на российскую нефть могут резко сократить доходы Кремля, спровоцировать банковские паники и девальвацию рубля. В то же время это также может вызвать рост цен на нефть и глобальные экономические потрясения.

Несмотря на решимость Трампа, Чарльз Капчан из Совета по международным отношениям предупреждает: только санкций может быть недостаточно. Чтобы остановить Путина, США должны не только давить экономически, но и поддерживать Украину оружием и укреплять ее оборонную промышленность.

"Я не думаю, что мы можем задушить российскую экономику санкциями. Украине нужна способность остановить Путина на поле боя", - заявил Капчан.

Трамп, в свою очередь, заявляет: "Если энергетика упадет на $10 за баррель - у Путина не останется выбора. Его экономика на грани краха".

Санкции против России

Сегодня спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф прибыл в Москву, где его встретил российский уполномоченный по инвестициям Кирилл Дмитриев. Это произошло после заявлений Кремля о том, что они не исключают встречи Уиткоффа с диктатором Владимиром Путиным.

Сам Трамп заявил, что примет решение по санкциям против России после визита Уиткоффа. Завтра американский лидер выступит с заявлением.

По данным FT, если до 8 августа Российская Федерация не согласится прекратить огонь в Украине, Соединенные Штаты Америки могут ввести дополнительные санкции против ее теневого флота.

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