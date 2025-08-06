Синоптики прогнозируют грозы.

На среду, 6 августа, в Украине объявили повышенный уровень опасности из-за непогоды, которая охватит восемь областей. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"6 августа в Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Черновицкой, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - прогнозируют синоптики.

Из-за непогоды в указанных областях объявлен І уровень опасности, желтый.

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Погода сегодня - прогноз на 6 августа

6 августа погоду западных, северных и большинства центральных областей будет предопределять атмосферный фронт, который переместится из Западной Европы. Именно из-за него здесь пройдут кратковременные дожди, которые будут сопровождаться грозами, а в отдельных районах градом и шквалистым ветром.

В большинстве же областей сохранится теплая, а на юге страны - жаркая погода. Лишь в западных областях дневная температура снизится. Днем в западных областях будет +18°...+23°, в северных и Винницкой областях +24°...+29°, на остальной территории +30°...+34°, а в южной части местами ожидается сильная жара +35°...+37°.

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