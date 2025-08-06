Место, где раньше бурлила жизнь, продолжает приходить в упадок.

После того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, многие наши курортные города и села попали в оккупацию и упадок. Такой сценарий произошел и в Железном Порту, что на Херсонщине. Ранее этот курорт был одним из самых популярных мест для летнего отдыха. В частности в Telegram-канале "Типичный Кривой Рог" показали, как сейчас выглядит курортное село.

На кадрах можно увидеть водоросли на пляже, а также металлические конструкции, которые торчат прямо из песка. Также на видео заметно, что во время курортного сезона на пляже вообще нет посетителей.

Как пишет "Телеграф", это объясняется тем, что от Железного Порта до Херсона всего 60 километров, а до позиций украинских военных около 50 км.

"То есть село можно считать практически прифронтовым, а потому шансы наткнуться на оккупантов слишком высоки, чтобы лишний раз рисковать идя к морю. К тому же акватория Черного моря сейчас заминирована, поэтому вода сама по себе скрывает смертельную опасность", - добавили в материале.

Также известно, что до оккупации пляжи на курорте были переполнены. Местные жители продавали морепродукты, кукурузу, украшения и другие вещи, благодаря чему хорошо зарабатывали во время сезона.

Жизнь в российской оккупации - последние новости

Ранее в сети показали, как приходит в упадок известный курорт под оккупацией РФ. Речь идет о Белосарайской косе, что в Донецкой области, которую россияне оккупировали в марте 2022 года после начала полномасштабной войны в Украине.

Также сообщалось, что в оккупированном Крыму сильно обмелело уникальное озеро Мойнаки, в котором есть лечебные грязи. Отмечается, что оккупационная власть не обращает внимания на проблему, а туристы, которые из России незаконно приезжают в украинский Крым, "паркуют" свои авто вплотную к воде.

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