С 8 августа антициклон уже будет влиять на погоду в Украине.

6 и 7 августа в Украине еще будет дождливо, а уже перед выходными на погоду начнет влиять антициклон. Благодаря этому антициклону осадки прекратятся, а температура несколько повысится. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича на "Метеопрог".

Погода 7 августа

В четверг ночью в центральных областях, а днем местами в восточных и южных пройдут кратковременные грозовые дожди, местами возможны шквалы 15 - 20 м/с. На остальной территории без осадков. Ветер будет 7 - 12 м/с, в южных и центральных областях порывы будут достигать 17 - 22 м/с. На западе и севере ночью похолодает до +8...+15 °С, днем температура будет колебаться в пределах +22...+27 °С. На остальной территории ночью +17...+22 °С, днем +27...+32 °С, а в Крыму и на Донбассе раскалит до +33...+38 °С.

Погода 8 августа

В пятницу на погоду уже будет влиять антициклон с центром в районе Карпат, поэтому ожидается малооблачная и сухая погода. Только ночью в восточной части и Крыму возможны кратковременные грозовые дожди. Ветер 5 - 10 м/с, днем на юге местами возможны порывы 15 - 20 м/с. На западе и севере ночью будет +8...+15 °С, днем +23...+28 °С. На остальной территории ночью +15...+20 °С, днем +28...+33 °С.

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Погода 9 августа

В субботу по всей Украине будет преобладать малооблачная и сухая погода, без осадков. Ветер успокоится до 5 - 10 м/с. Ночью будет +12...+18 °С, днем +27...+32 °С, на а юге местами +33...+36 °С.

Погода 10 августа

В конце недели в Украине продолжится период антициклональной погоды. благодаря этому по всей стране сохранится малооблачная и сухая погода. Ветер 5 - 10 м/с, в южной части и Крыму местами порывы 15 - 20 м/с. Ночью +14...+20 °С, днем +28...+33 °С, а в южных и местами центральных областях жара +33...+38 °С.

Погода сегодня - прогноз на 6 августа

В среду, 6 августа, восемь областей Украины накроет непогода, из-за чего объявлен желтый уровень опасности. Об этом информирует Укргидрометцентр.

Синоптики предупреждают о грозах, возможном граде и порывах ветра до 15-20 м/с в Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Черновицкой, Киевской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях.

В этих регионах установлен І (желтый) уровень опасности из-за сложных погодных условий.

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