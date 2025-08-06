Россияне нанесли удары по базе отдыха.

Армия РФ утром 6 августа нанесла удары по Запорожскому району, в результате чего два человека погибли, еще 12 получили ранения. Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.

По его словам, из-за атаки были повреждены по меньшей мере девять зданий, на месте работают экстренные службы.

"Направлены в больницу пять человек в тяжелом и среднем состоянии", - добавил Федоров.

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Как уточнили в ГСЧС Украины, с 05:55 по 06:10 противник нанес удары авиабомбами по территории базы отдыха в одном из населенных пунктов Запорожского района.

По словам спасателей, среди раненых по меньшей мере двое детей, количество пострадавших уточняется.

"Спасатели транспортировали травмированных и передали бригадам экстренной медицинской помощи, кроме этого провели эвакуацию отдыхающих из очагов опасности. Чрезвычайники ликвидируют возгорание надворной постройки, автомобилей и пяти очагов горения открытой территории. Повреждены 9 одноэтажных домиков для отдыха", - подчеркнули в ГСЧС.

Обстрелы РФ - последние новости

Как писал УНИАН, 3 августа Россия атаковала Запорожскую область, в результате чего погибли три человека, а также были повреждены дома и автомобиль спасателей. В частности россияне обстреляли Степногорскую общину, разрушив частные дома и убив мужчин 50 и 40 лет и женщину 58 лет.

Кроме того, 1 августа Россия атаковала Сумы, в результате чего был поврежден поезд Укрзализныци.

"Повреждены окна в поезде №45 Харьков - Ужгород. Пассажиры поезда целы, железнодорожники оперативно перевели их в другие вагоны. Поезд продолжает движение по графику", - сообщил исполняющий обязанности мэра города Артем Кобзарь.

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