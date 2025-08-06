Если западные страны сокращали торговлю с Москвой, то Индия наращивала.

В феврале 2022 года Владимир Путин начал полномасштабное вторжение в Украину, но США и Европейский союз по-прежнему импортируют российские энергоносители и сырьевые товары. Суммы оцениваются в миллиарды евро, пишет Reuters.

Импорт Европы из России

С начала войны торговля между ЕС и Россией резко сократилась из-за санкций и ограничений на импорт некоторых товаров. Согласно последним данным Евростата, импорт из России сократился на 86% с первого квартала 2022 года по первый квартал этого года.

Импорт товаров из России в первом квартале 2025 года составил 8,74 млрд евро или 10,11 млрд долларов, по сравнению с 30,58 млрд евро четыре года назад. С января 2022 года ЕС импортировал российских товаров на сумму 297 млрд евро.

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При этом Блок продолжает закупать у Москвы нефть, никель, газ, удобрения, железо и сталь.

Четыре года назад Россия была крупнейшим поставщиком нефтепродуктов в ЕС, но запрет Блока на морской импорт российской сырой нефти сократил ее долю с 28,74% в 2021 году до 2,01% в 2025 году. Импорт нефти сократился с 14,06 млрд евро четыре года назад до 1,48 млрд евро в первом квартале 2025 года.

В то же время доля России в импорте природного газа упала до 17% в первом квартале 2025 года с 48% в первом квартале 2021 года.

Кроме того, российская доля в импорте черного металла из стран, не входящих в ЕС, упала до 7,71% с 18,28%.

Что касается удобрений, то по состоянию на первый квартал 2025 года Россия оставалась крупнейшим экспортером в Евросоюз. Ее доля за последние четыре года снизилась с 28,15% до 25,62%.

Импорт Индии из России

В отличие от Европы, импорт Индии из Москвы вырос с 8,25 млрд долларов в 2021 году до 65,7 млрд долларов в 2024 году. Основным фактором роста импорта Индии из России стала нефть. Объем торговли "черным золотом" увеличился с 2,31 млрд долларов в 2021 году до 52,2 млрд долларов в 2024 году.

При этом импорт угля и угольных продуктов из России вырос с 1,12 млрд долларов в 2021 году до 3,5 млрд долларов.

Также вырос импорт удобрений из России с 483 млн долларов в 2021 году до 1,67 млрд долларов в 2024 году.

Импорт США из России

Импорт США из России упал до 2,50 млрд долларов в первой половине 2025 года с 14,14 млрд долларов четыре года назад. С января 2022 года США импортировали российских товаров на сумму 24,51 млрд долларов.

В прошлом году Вашингтон импортировал российских удобрений на сумму около 1,27 млрд долларов, что немного больше, чем в 2021 году (1,14 млрд долларов).

Также в 2024 году закупили у Москвы обогащенный уран и плутоний на сумму около 624 млн долларов, что немного ниже показателя 2021 года (646 млн долларов). За этот же период Россия экспортировала в США палладий на сумму около 878 млн долларов, что ниже показателя 2021 года (1,59 млрд долларов).

Угрозы Трампа в адрес Индии - главные новости

Президент США Дональд Трамп потребовал от Индии прекратить закупки российской нефти, угрожая значительным повышением пошлин для индийского экспортаю. Ранее он ввел 25% пошлину на товары из Индии.

В свою очередь Индия заявила, что не будет прекращать импорт российской нефти, поскольку западные страны сами продолжают торговать с Москвой.

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