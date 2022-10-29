Россияне перекрыли рейд в Севастополе, обеспечивающий связь между северной и южной частями города.

Утром 29 октября в оккупированном Севастополе раздались взрывы.

Об этом сообщают местные паблики.

На опубликованных видео видно работу российской ПВО в сторону моря, после чего последовали слова автора сьемки: "Че-то взорвалось,че-то еб*нуло!".

Видео дня

По словам местного "гауляйтера" Михаила Развожаева, корабли Черноморского флота отбивали якобы атаку беспилотников в Севастопольской бухте.

Никаких повреждений в самом городе нет, заявлял оккупант.

Россияне перекрыли рейд в Севастополе. Не ходят ни паромы, ни катера, сообщает пропагандистский ресурс "ТАСС". Рейд через Севастопольскую бухту обеспечивает связь между северной и южной частями города.

Взрывы в Крыму - что известно

С первых дней полномасштабного вторжения Россия использует Крым в качестве перевалочного пункта для переправки боеприпасов и техники на юг Украины, где в настоящее время идут жестокие бои.

В связи с этим в последнее время участились случаи странных взрывов на полуострове. Самое громкое ЧП случилось на военном аэродроме "Саки", когда сгорели десятки истребителей ВС РФ.

В гневе оккупанты усилили преследование жителей Крыма, высказывающих поддержку Украине.

Россия оккупировала Крым в 2014 году, с тех пор Кремль превратил его в сплошную военную базу, готовясь к будущей агрессии против материковой Украины.

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