Утром 29 октября в оккупированном Севастополе раздались взрывы.
Об этом сообщают местные паблики.
На опубликованных видео видно работу российской ПВО в сторону моря, после чего последовали слова автора сьемки: "Че-то взорвалось,че-то еб*нуло!".
По словам местного "гауляйтера" Михаила Развожаева, корабли Черноморского флота отбивали якобы атаку беспилотников в Севастопольской бухте.
Никаких повреждений в самом городе нет, заявлял оккупант.
Россияне перекрыли рейд в Севастополе. Не ходят ни паромы, ни катера, сообщает пропагандистский ресурс "ТАСС". Рейд через Севастопольскую бухту обеспечивает связь между северной и южной частями города.
Взрывы в Крыму - что известно
С первых дней полномасштабного вторжения Россия использует Крым в качестве перевалочного пункта для переправки боеприпасов и техники на юг Украины, где в настоящее время идут жестокие бои.
В связи с этим в последнее время участились случаи странных взрывов на полуострове. Самое громкое ЧП случилось на военном аэродроме "Саки", когда сгорели десятки истребителей ВС РФ.
В гневе оккупанты усилили преследование жителей Крыма, высказывающих поддержку Украине.
Россия оккупировала Крым в 2014 году, с тех пор Кремль превратил его в сплошную военную базу, готовясь к будущей агрессии против материковой Украины.