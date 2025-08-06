После такого перемирия на Украину полетят не сотни, а тысячи накопленных РФ дронов и ракет.

Воздушное перемирие, которое по данным мировых изданий, Россия предлагает ввести, является полезным для врага, но никоим образом не ведет к завершению войны. Об этом сказал военный обозреватель Денис Попович в эфире Радио НВ.

Он отмечает, что речь идет о возможности временно запретить удары по тылам, то есть РФ не будет бить определенный период "Шахедами" и ракетами по украинским городам, а мы не будем запускать дроны по объектам ВПК РФ, но на фронте продолжатся боевые действия, в том числе воздушные удары дронами, тактической авиацией.

Попович отметил, что российский диктатор Владимир Путин рассчитывает на обвал фронта в течение 2-3 месяцев и поэтому надеется победить и не желает прекращать войну. Он добавил, что только в случае захвата 4 областей, которые считает своими, он возможно будет готов рассматривать мирные инициативы.

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"Поэтому нет никаких оснований думать, что Путин хочет закончить эту войну. Надеюсь, что в Вашингтоне это начали понимать и даже если спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф привезет из Москвы предложение по воздушному перемирию так называемого, то у них будет такая же логика, что это ничего не решает. И единственное, что может во время этого перемирия произойти - это накопление РФ средств поражения. И когда перемирие закончится, то все эти ракеты и дроны полетят на наши головы, и это будет не 300-500 дронов, а несколько тысяч сразу", - подчеркнул Попович.

По его словам, это приведет к гораздо больше жертв и убитых людей, чем бы это продолжалось по тем планам, которые у россиян существуют на сегодня. "Это все ширма, подачка Трампу для того, чтобы он этим удовлетворился и начал дальше давить на Украину, что, мол, надо принимать это перемирие, потому что теперь не будет ударов. Но мы должны требовать полного прекращения огня без таких половинчатых решений", - подчеркнул военный обозреватель.

Ультиматум Трампа - подробности

Как сообщал УНИАН, спецпредставитель США Стив Уиткофф прибыл в Москву, где его встретил российский уполномоченный по инвестициям Кирилл Дмитриев. Reuters отмечает, что это произошло после заявлений Кремля о том, что они не исключают встречи Уиткоффа с диктатором Владимиром Путиным,

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что если Россия не согласится на прекращение огня в Украине до пятницы, то США введут новые санкции. Среди мер - высокие пошлины на страны, которые покупают российскую нефть. Крупнейшими импортерами являются Индия и Китай.

По словам трех источников издания, близких к Кремлю, маловероятно, что Путин подчинится ультиматуму, поскольку он считает, что выиграет войну, и его военные цели имеют для него приоритет над желанием улучшить отношения с США.

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