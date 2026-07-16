Ракеты SCALP смогут поразить Крымский мост: авиаэксперт назвал главное условие

SCALP – это французская версия британской ракеты Storm Shadow, и если она будет оснащена фугасной или проникающей боевой частью, то это поможет Украине поразить ряд вражеских объектов, в том числе Крымский мост. Об этом в комментарии УНИАН сказал Валерий Романенко, авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации.

По его словам, согласно информации из открытых источников, ракеты SCALP выпускались преимущественно с кассетными боевыми частями.

"По-видимому, боевые части взаимозаменяемы, но в открытых источниках отмечается, что SCALP имеет кассетную боевую часть, а Storm Shadow – фугасную или проникающую", – добавил он.

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Романенко отметил, что кассетная боевая часть позволяет накрыть позиции зенитного комплекса или пехоту на позициях. Если она содержит суббоеприпасы, то есть мелкие поражающие элементы, они рассыпаются на определенной площади. Тогда окоп уже не является укрытием, а из-за ограниченного пространства превращается в ловушку, что позволяет "задвохсотить" и "затрьохсотить" много врагов.

Дальность ракеты и её носителя

Эксперт рассказал, что общая дальность ракеты SCALP достигает около 450–500 км, но Украина получала модификации с радиусом действия до 300 км.

"Ракеты Storm Shadow и SCALP мы получали в рамках договоров, ограничивающих экспорт ракетных технологий. То есть согласно этим договорам нельзя передавать ракеты дальностью более 300 км", – добавил он.

По его словам, боевая часть SCALP весит около 450 кг. Это ракета воздушного базирования. Эксперт подчеркнул, что Украина уже запускает их с бомбардировщиков Су-24 и Су-24М.

"Но есть надежда, что французские Mirage 2000 всё же переоборудовали для запуска этих ракет, ведь это наш запасной вариант, поскольку Су-24 – старые самолёты. Существовал специальный вариант Mirage 2000D, который был специализированным носителем этих ракет. Французский истребитель Rafale также подходит", – рассказал Романенко.

Насколько сложно россиянам перехватывать эти ракеты

Эксперт пояснил, что эти ракеты быстрее, небольшие и компактные, поэтому их трудно обнаружить, а отражать такие атаки сложнее.

Романенко отметил, что Украина недавно нанесла удар ракетами Storm Shadow по Брянску в РФ, и они там очень успешно "прилетели", хотя российская ПВО может их сбивать.

"Запустили пять ракет, а "прилетели" три. И это неплохой результат. Россияне такого раньше не видели. Если говорить о российских крылатых ракетах, то Украина сбивает 95 % из них. Во время последней атаки было сбито 32 из 33 крылатых ракет, запущенных Россией. По крылатым ракетам в первую очередь работают истребители, а города также прикрывают зенитными комплексами. В целом мы научились отражать атаки крылатых ракет на "отлично", – рассказал Романенко.

Он подчеркнул, что у россиян с этим возникают проблемы из-за обширной территории. Кроме того, Украина применяла крылатые ракеты по объектам, которые трудно прикрыть истребителями. Речь идет о территориях вблизи границы, поэтому у россиян минимум времени на реакцию и мало возможностей сбить эти ракеты.

Сколько ракет SCALP нужно для ощутимого результата

Романенко подчеркнул, что для действительно весомого результата Украине нужно столько ракет для ударов по объектам в России, сколько Франция не производит. Если эти ракеты будут иметь только кассетные боевые части, их применение будет ограниченным – преимущественно против позиций зенитных комплексов и радиолокационных систем. Он добавил, что для эффективного применения кассетной боевой части необходимо значительное скопление целей, иначе это будет все равно что стрелять из пушки по воробьям.

Эксперт обратил внимание, что если в этих ракетах кассетную боевую часть заменят на фугасную, то Украина сможет наносить удары по НПЗ и серьезным российским оборонным объектам. Дальности таких ракет хватит для поражения целей в Крыму и Краснодарском крае. Он уточнил, что ими можно наносить удары по Крымскому мосту, командным пунктам и складам боеприпасов.

Производство ракет в Украине

Эксперт напомнил, что ранее Украина получала готовые ракеты SCALP, а теперь имеет лицензию на их производство. Но это будет сборка по типу "отвертки": нам будут присылать своеобразное "лего", а мы будем собирать из него ракету.

По его словам, французская и украинская бюрократия никуда не делись, поэтому трудно ответить на вопрос, когда может начаться производство. Романенко говорит, что в этой ситуации важно, будут ли перепрофилировать действующее предприятие или создадут новое с нуля. Он также отметил, что в первом случае это может занять чуть больше полугода.

Лицензия на "Скальпы"

Как сообщал УНИАН, Франция передала Украине чертежи своей крылатой ракеты SСALP-EG – аналога Storm Shadow – в рамках соглашения в сфере обороны. Соглашение предоставляет Киеву право на производство этого оружия на своих заводах.

Соглашение также открывает украинским производителям вооружения путь к созданию зенитных ракет Aster и высокоточных бомб класса "воздух-земля" Armement Air-Sol Modulaire (AASM).

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