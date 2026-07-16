Перехватчик ВСУ сбил редкий российский дрон 'Орион' (видео)

Его стоимость достигает 5 миллионов долларов.

Украинский дрон-перехватчик сбил российский беспилотник "Орион", способный нести крылатые ракеты S8000 "Бандероль". Как сообщается на странице 115-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины в Facebook, это сделало их подразделение "Пришельцы".

Отмечается, что "Орион" – это редкий, дорогой и опасный БПЛА. Его стоимость достигает 5 миллионов долларов. Он может нести авиабомбы и ударные "Бандероли", которые терроризируют украинские города.

"Его нелегко сбить. Но пилоты ЗРДН "Пришельцы" 115 ОМБр выследили, догнали и уничтожили вражескую "птицу". Это второй случай сбивания "Ориона" дроном-перехватчиком", – говорится в сообщении.

Подробности об "Орионе" и "Бандероле"

Как отмечает "Милитарный", "Орион" может нести боевую нагрузку массой до 200 килограммов и имеет боевой радиус действия до 250 километров.

Максимальная продолжительность его полёта составляет до 30 часов, а практический потолок – около 8 тысяч метров.

При этом максимальная скорость "Бандероли" составляет 620–650 километров в час, а крейсерская – 520–560 км/ч.

"Для полета ракета использует китайский турбореактивный двигатель производства Swiwin массой 8,5 кг. Максимальная тяга двигателя (при 65 000 об/мин) составляет 81,6 кгс", – отмечают аналитики и добавляют, что при таких характеристиках двигателя дальность полета ракеты достигает 500 км.

Ракета оснащена боевой частью типа ОФБЧ-150 общей массой 114,3 кг, из которых 49,5 кг приходится на взрывчатое вещество. "В качестве взрывчатого вещества использован октоген с алюминиевой пудрой, а пластификатором является циклотетраметилентетранитрамин", – указывает "Милитарный".

Странная деталь на "Орионе"

Как сообщалось ранее, в Defense Express отметили, что российские пропагандистские ресурсы обнародовали видеорепортаж, в котором видно отсутствие оптико-электронной станции в носовой части БПЛА "Орион".

Не исключено, что её замазали, либо же для запуска S8000 "Бандероль" россияне решили создать отдельный вариант БПЛА "Орион", который может не иметь ОЭС в носовой части, но зато оснащен антенной спутниковой связи в верхней части фюзеляжа.

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