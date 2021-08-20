Дрон Bayraktar TB2 известен тем, что обладает большой продолжительностью полета / скриншот - видео Perepichka News

Репетиция парада ко Дню Независимости Украины в Киеве все больше убеждает в том, насколько масштабным и впечатляющим будет действие, которое состоится 24 августа. На Крещатик привезли турецкий ударный беспилотник Bayraktar. 

Видео с беспилотником опубликовали в Telegram-канале Perepichka News

"Такой точно будет и летать, и бомбить", - подписали ролик его авторы.

На видео можно рассмотреть как сам беспилотник, так и количество военного транспорта, которое выезжает на репетицию. Восторженные киевляне собрались в центре столицы любоваться военной техникой и маршем колонны, которая торжественно пройдет по Крещатику уже 24 августа.

Беспилотник Bayraktar TB2 - справка УНИАН

  • Дрон Bayraktar TB2 известен тем, что обладает большой продолжительностью полета. Он может находиться в воздухе в течении целых суток и 34 минут. Беспилотник создан для наблюдения за территорией с воздуха. Он может быстро выявлять цель.
  • Турецкий беспилотник получил четыре ракеты, среди которых управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы. Летательный аппарат отличается современными программным обеспечением и системой управления. Дрон оснащен несколькими камерами и системой наблюдения.

  • Украина договаривалась с Турцией о закупке ударных беспилотных комплексов оперативного уровня еще с 2018 года.

  • ВСУ сообщала, что турецкие ударные беспилотники существенно усилят обороноспособность Украины.

  • В 2019 году ВСУ начинала испытания турецких ударных дронов Bayraktar TB2. 

  • В "Укроборонпроме" назвали главные преимущества дронов  и отметили, что они точно бьют по террористам.

  • В июле 2021 года ВМС Украины получили первый беспилотник из Турции.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на репетиции парада ко Дню Независимости военные скандировали матерную кричалку о Путине.

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Автор: Полина Кузенко