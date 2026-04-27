Май в Украине будет холоднее обычного, - синоптики

В этом году погода в апреле удивляет украинцев необычным холодом и ветром, но и в мае температура ожидается ниже, чем обычно. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"Среднемесячная температура прогнозируется на уровне 12–15° (в горных районах Карпат и Крыма 9–12°), что на 1,5° ниже нормы", – говорят синоптики.

Что касается осадков, то в мае их выпадет 35–76 мм, а во Львовской, Ивано-Франковской областях и в горных районах Закарпатской и Черновицкой областей 88–138 мм, что находится в пределах нормы (80–120 %).

Потеплеет ли в Украине в ближайшие дни – прогноз

Сегодня, 27 апреля, и в течение всей текущей недели ощутимого потепления в Украине не ожидается. Такой прогноз озвучила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, 27 апреля днем температура будет достаточно низкой – около +6…+9 градусов, тогда как в западных и юго-западных регионах воздух прогреется до +9…+12. Ветер останется сильным и порывистым, местами достигая штормовых значений.

В большинстве областей осадки прекратятся, однако в Сумской, Черниговской и Харьковской областях возможны дожди, местами с мокрым снегом.

В Киеве существенных осадков не прогнозируют, но погода будет прохладной и ветреной: ночью температура составит +1…+4 градуса, днем – около +9.

Вас также могут заинтересовать новости: