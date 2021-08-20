На репетиции парада ко Дню Независимости военные оттачивали украинские приветствия и национальные лозунги. Во время этого они также проскандировали матерную кричалку о Путине.
Об этом сообщается в Telegram-канале"Анатолий Штирлиц".
Так, военные кричали "Слава Украине! Героям Слава!" и другие приветствия. Все это с аплодисментами принимали зрители репетиции. А когда украинские бойцы ответили нецензурным словом на лозунг о Путине, публика начала хлопать в ладоши еще больше.
Читайте такжеУкраинец сделал татуировку Зеленского на ноге: в сети смеются (фото)Этот момент попал на видео. В публикации от Telegram-канала добавили, что теперь лозунг слышно четко и уверенно. Эти слова адресованы событиям минувшего дня, 19 августа. На вчерашней репетиции военные пели песенку про Путина, однако в сети появилось много утверждений о том, что видео с нецензурной лексикой ненастоящее.
Как сообщал УНИАН, у пропагандистки Скабеевой случилась словесная истерика из-за популярной песни про Путина, которую пели на репетиции.
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