На песенке история не закончилась, под аплодисменты зрителей участники колонны прокричали "Слава Украине" и другие лозунги.

На репетиции парада ко Дню Независимости военные оттачивали украинские приветствия и национальные лозунги. Во время этого они также проскандировали матерную кричалку о Путине.

Об этом сообщается в Telegram-канале"Анатолий Штирлиц".

Так, военные кричали "Слава Украине! Героям Слава!" и другие приветствия. Все это с аплодисментами принимали зрители репетиции. А когда украинские бойцы ответили нецензурным словом на лозунг о Путине, публика начала хлопать в ладоши еще больше.

Читайте такжеУкраинец сделал татуировку Зеленского на ноге: в сети смеются (фото)Этот момент попал на видео. В публикации от Telegram-канала добавили, что теперь лозунг слышно четко и уверенно. Эти слова адресованы событиям минувшего дня, 19 августа. На вчерашней репетиции военные пели песенку про Путина, однако в сети появилось много утверждений о том, что видео с нецензурной лексикой ненастоящее.

Как сообщал УНИАН, у пропагандистки Скабеевой случилась словесная истерика из-за популярной песни про Путина, которую пели на репетиции.

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Автор: Полина Кузенко