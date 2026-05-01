Валюта дешевеет в конце недели: курс доллара и евро 1 мая

Продать доллар можно в среднем по курсу 43,70 грн, а евро – 51,10 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 1 мая, снизился на 10 копеек и составляет 44,20 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,70 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 20 копеек и составляет 51,80 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,10 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 43,80 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,70 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 51,60 грн/евро, а курс продажи – 51,40 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на 1 мая официальный курс доллара к гривне на уровне 43,96 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 12 копеек.

По отношению к евро гривня также укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 51,46 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта выросла также на 12 копеек.

Финансовый аналитик Алексей Козырев отметил, что курс доллара в Украине будет демонстрировать постепенный рост и может достичь уровня около 45 гривень уже к концу лета или началу сентября 2026 года. По его словам, в течение этого периода возможны ситуативные колебания в пределах 50–60 копеек за доллар.

