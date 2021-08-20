В Минобороны уточнили, на каких улицах и в какое время будет ограничен проезд в связи с репетицией и проведением парада войск по случаю 30-й годовщины Независимости Украины.

В центре Киева в связи с проведением репетиции военного парада перекрыто движение транспорта.

В Министерстве обороны Украины напомнили, что в дни репетиций (20, 22 августа) и во время проведения мероприятий по случаю 30-летия Независимости Украины (24 августа) в Киеве предусмотрено перекрытие движения транспорта.

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В частности 20, 22 августа:

с 15:30 до 18:00 предусмотрено временное ограничение движения транспорта на ул. Академика Туполева, просп. Победы, Маршала Рыбалка, ул. Вячеслава Чорновила, ул. Старовокзальной, ул. Жилянской, ул. Антоновича;

с 15:30 до окончания мероприятий (ориентировочно до 01:15) планируется перекрытие движения транспорта на ул. Большой Васильковской (на участке от пл. Лыбедская до ул. Крещатик), ул. Крещатик, ул. Михайловской (на участке от ул. Владимирской до Майдана Независимости), ул. Михаила Грушевского (на участке от пл. Европейской до Крепостного пер.), Петровской аллее, Парковой дороге, Владимирском спуске, Боричевом спуске, ул. Набережно-Крещатицкой (от Боричевого спуска по встречной полосе до Нижнего Вала), Набережному шоссе (от Днепровского спуска до ул. Набережно-Крещатицкой);

с 19:00 до окончания мероприятий (ориентировочно до 01:15) временное ограничение движения транспорта на ул. Нижний Вал, ул. Глыбочицкой, Глыбочицком проезде, ул. Вячеслава Чорновила, просп. Победы, ул. Старовокзальной, ул. Жилянской, ул. Антоновича.

24 августа предусмотрено:

с 06:00 до 08:00 временное ограничение движения транспорта на ул. Академика Туполева, просп. Победы, Маршала Рыбалка, ул. Вячеслава Чорновила, ул. Старовокзальной, ул. Жилянской, ул. Антоновича;

с 06:00 до 12:00 перекроют движение транспорта на ул. Большой Васильковской (на участке от пл. Лыбидской до ул. Хрещатик), с 06:00 до 16:00 ориентировочно — на ул. Хрещатик, ул. Михайловской (на участке от ул. Владимирской до Майдана Независимости), Владимирском спуске, ул. Михаила Грушевского (на участке от Европейской пл. к Крепостному переулку), Петровской Аллее, Парковой дороге.

Отдельно возможны перекрытия движения транспорта во время мероприятий с участием лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана:

с 22 по 24 августа - на Парковой дороге;

с 06:00 20 августа до 24 августа - на ул. Михаила Грушевского;

с 06:00 23 августа до окончания мероприятий — на ул. Владимирской (на участке от ул. Большой Житомирской до б-ра Тараса Шевченко), ул. Богдана Хмельницкого (на участке от ул. Леонтовича до ул. Репина), ул. Ярославов Вал (на участке от ул. Ивана Франко до ул. Владимирской), ул. Николая Лысенко, ул. Малой Житомирской (на участке от Владимирского проезда до Михайловского пер.).

В сообщении Минобороны отмечается, что, кроме того, во время репетиций 20, 22 августа будет ограничен доступ граждан на территории, прилегающие к местам проведения артиллерийского салюта на Трухановом острове.

Общественный транспорт Киева также будет работать с изменениями в дни проведения репетиций парада и непосредственно 24 августа - в День Независимости.

Сколько было репетиций парада:

Сегодня в городе проведут третью репетицию парада.

Первая репетиция состоялась 3 августа на взлетной полосе ГП Антонов в Киеве. В ней приняли участие тысячи военнослужащих и сотрудников силовых структур. Также привлекли кинологов со служебными собаками.

Вторая масштабная репетиция состоялась в среду, 18 августа. Из-за этого в городе перекрыли более 20 центральных улиц. В подготовке приняли участие почти пять тысяч человек, в том числе представители Сухопутных войск, ВМС, Воздушных Сил, Сил спецопераций, десантно-штурмовой войск, а также подразделения Нацгвардии, Нацполиции и ГСЧС.

Парад ко Дню Независимости: как это будет

В Киеве на Крещатике пройдут три колонны:

Пешая - представители всех сил безопасности и обороны Украины, кинологические подразделения Украины.

Воздушная - Воздушные силы, Сухопутные войска, Военно-морские силы, Государственная пограничная служба Украины, Национальная гвардия Украины, Национальная полиция Украины, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, государственное предприятие "Антонов".

Механизированная - вооружение и военная техника сил безопасности и обороны Украины, а также военная техника стран-партнеров.

Обещают, что с Труханова острова дополнительно запустят артиллерийский салют, а в конце парада будет пролет боевых самолетов, спуск сигнальных ракет и дым, окрашенный в цвета государственного флага Украины.

Автор: Инна Андалицкая