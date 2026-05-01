Морской терминал в Туапсе снова атаковали дроны

На объекте вспыхнул пожар.

В ночь на 1 мая морской терминал в Туапсе в Краснодарском крае РФ снова атаковали беспилотники, в результате там произошло возгорание.

Атаку подтвердили местные власти, отметив, что пострадавших нет.

Это уже 4-я атака украинских дронов на этот морской порт за последние две недели.

Видео дня

Ситуация в Туапсе

В течение последних двух недель в городе тушили масштабный пожар на нефтеперерабатывающем заводе, который возник после трех ударов украинских дронов.

Местные власти сообщали об экологической катастрофе, там выпадали "нефтяные дожди", в море образовалось нефтяное пятно.

А вчера украинские спецслужбы сообщили, что снова нанесли удары по объектам в Перми, в результате которых поражена инфраструктура одного из крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов – "Лукойл-Пермнафтооргсинтез".

В ночь на 29 апреля дроны СБУ поразили нефтеперекачивающую станцию, расположенную около Перми – объект находится на расстоянии более 1500 км от Украины.

А в ночь на 2 апреля дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод "Башнефть-Новойл" в Уфе (столица Башкортостана). Тогда мониторинговые каналы сообщали, что в районе НПЗ раздавались мощные взрывы, а после них на объекте начался сильный пожар.

Вас также могут заинтересовать новости: