СБС поразили 13 подстанций в Крыму и четыре судна 'теневого флота' РФ, - Мадяр

В течение ночи 19 июля в оперативной глубине противника "Птицы" СБС эффективно поразили 59 вражеских целей.

Силы беспилотных систем поразили 13 подстанций в Крыму и четыре судна теневого флота РФ в Черном море в ночь на 19 июля. Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди (Мадьяр).

"Общий итог за период с 1 по 19 июля по операциям СБС "МоЛоЧКа" и "Крымский рубильник off" составляет 176 единиц плавсредств теневого флота и 96 энергоузлов. В течение ночи 19 июля в оперативной глубине противника "Птицы" СБС результативно поразили 59 вражеских целей. "Флот исчезает и прячется – за ночь дежурства в Черном море "Птицами" СБС были уничтожены 2 танкера, сухогруз и плавучий кран", – отметил он.

По словам командующего, за ночь были поражены 13 энергоузлов/подстанций, в том числе 8 – в Крыму, 5 – на южной и восточной ТОТ.

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"Блимало в Керчи, Старом Крыму, Ялте, Судаке, Бердянске, Еди-Куе, Понизовке, Щебетовке, Зеленом Яру, Широком и т. д.", – заявил он.

Среди пострадавших:

электроподстанция ПС 110 кВ "Соляная", нп Керчь, АР Крым, 1 ОЦ СБС;

электроподстанция ПС 220 кВ "Азовская", нп Старый Крым, АР Крым, 1 ОЦ СБС;

электроподстанция ПС 110 кВ "Заря", нп Понизовка, АР Крым, 412-я обр СБС "Nemesis";

электроподстанция ПС 110 кВ "Дарсан", нп Ялта, АР Крым, 427-я обр СБС "Рарог";

электроподстанция ПС 110 кВ "Капсель", нп Судак, АР Крым, 9-я батарея "Кайрос" 414-й обр СБС "Птицы Мадяра";

электроподстанция ПС 110 кВ "Коктебель", нп Щебетовка, АР Крым, 9 бат "Кайрос" 414-й обр СБС "Птицы Мадяра";

электроподстанция ПС 110 кВ "Ленино", нп Еди-Кую, АР Крым, 1 ОЦ СБС;

электроподстанция ПС 220 кВ "Нансосна-3", нп Зеленый Яр, АР Крым, 1 ОЦ СБС;

электроподстанция ПС 150 кВ "Бердянская", нп Бердянск, АР Крым, 1 ОЦ СБС;

электроподстанция, нп Широкое, Херсонская обл., 20-я обр. СБС "К-2";

электроподстанция, нп Белая Гора, Луганская обл., 20-я обр СБС "К-2";

электроподстанция, нп Землянки, Донецкая обл., 4 бат 414 ОБр СБС "Птицы Мадяра";

электроподстанция, населенный пункт Безгиново, Луганская область, 20-я бригада СБС "К-2".

Также, по данным Генерального штаба, в ночь на 19 июля были поражены два танкера в акватории Черного моря, а также плавучий кран в акватории Азовского моря.

Отмечается, что танкеры используются для транспортировки российской нефти, нефтепродуктов и топлива в интересах Вооруженных сил Российской Федерации. Плавучие краны обеспечивают выполнение портовых работ, погрузку и разгрузку грузов, а также поддерживают функционирование морской логистики армии РФ.

Кроме того, были поражены зенитный ракетный комплекс "Бук" в районе Зеленополья Запорожской области и автомобильный мост в районе Новоекономического Донецкой области, который противник использует для военной логистики.

Удары по РФ: последние новости

Как сообщал УНИАН, в Белгородской области (РФ) сбит российский вертолет Ми-28. Это сделали бойцы СБС 427 ОБР "Рарог" в районе населенного пункта Вязовое Белгородской области России.

Ми-28 – ударный вертолет, известный как "Ночной охотник". Он может использоваться для уничтожения бронетехники, укреплений и живой силы.

В Генштабе ВСУ добавили, что вертолет Ми-28, благодаря бронированной кабине экипажа, может действовать в условиях интенсивного обстрела. Ориентировочная стоимость такого вертолета составляет около $18 млн.

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