За два года было 6 покушений на российских генералов: СМИ раскрыли детали

По крайней мере три российских высокопоставленных генерала были ликвидированы.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину российские генералы начали гибнуть не только на фронте, но их ликвидация происходит и в тылу.

Издание Медуза подсчитало, что как минимум трое генералов были убиты в результате взрывов в Москве и Подмосковье; еще в одного стреляли, но он выжил. Последней жертвой, вероятно, должен был стать Александр Чайко, которого только в мае назначили командующим Воздушно-космических сил России.

И так, по данным издания, в декабре 2024 года начальник войск радиационной, химической и биологической защиты РФ Игорь Кириллов стал первым генералом, убитым в результате диверсии. Он был ликвидирован на выходе из дома на Рязанском проспекте в Москве в результате взрыва бомбы, прикрепленной к самокату. Вместе с ним был убит его помощник Илья Поликарпов.

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Как отметило издание, исполнитель теракта на суде сказал, что его завербовали украинские спецслужбы. За содеянное ему дали пожизненное.

А буквально через несколько месяцев - в апреле 2025 года при взрыве в подмосковной Балашихе был убит заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Бомба была заложена в автомобиле, припаркованном во дворе жилого дома, и взорвалась, когда Москалик подошел к машине.

По обвинению в убийстве Москалика был задержан Игнат Кузин, которого следствие назвало "агентом украинских спецслужб". Ему также дали пожизненный срок.

В декабре того же года в результате подрыва его автомобиля был убит начальник управления оперативной подготовки Генштаба ВС РФ, генерал-лейтенант Фанил Сарваров. Взрыв произошел на парковке. Генерал успел сесть в машину и проехать несколько метров.

Хотя следственный комитет РФ сразу же возбудил уголовное дело по факту убийства Сарварова, о задержанных или подозреваемых до сих пор ничего не сообщалось.

В феврале 2026 года в Москве стреляли в генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Он занимал должность первого заместителя начальника Главного управления Генштаба РФ.

Расследователи называли Алексеева одним из главных руководителей российских "добровольческих" формирований, участвующих в войне против Украины.

А в апреле этого года только анонимные телеграм-каналы сообщали о покушении на генерал-майора Азатбека Омурбекова. По данным канала "ВЧК-ОГПУ", взрывное устройство было заложено в почтовый ящик на территории военного гарнизона в селе Князе-Волконское-1 в Хабаровском крае. В результате взрыва погиб командир батальона учебной связи. Больше ничего об этом покушении неизвестно.

Однако о самом Омурбекове известно, что именно он в 2022 году командовал 64-й мотострелковой бригадой, вторгшейся в Киевскую область и причастной к резне в Буче.

А уже 1 августа стало известно о покушении на генерал-полковника Александра Чайко. "Один из самых высокопоставленных генералов в ряду тех, на кого были совершены покушения. В мае 2026 года Чайко назначили главой Воздушно-космических сил РФ. В конце июля ему исполнилось 55 лет", - написало издание.

По данным журналистов, 1 августа в центре Москвы произошел взрыв у ресторана Balzi Rossi, где Чайко, предположительно, отмечал день рождения и за одно свое назначение. Официально его имя нигде не фигурирует (о том, что именно Чайко был целью покушения, пишут телеграм-каналы), о возбуждении уголовного дела следственный комитет не сообщал, промолчали об этом случае и российские телеканалы.

Взрыв в ресторане в Москве – что известно

Как сообщалось, вечером 1 августа произошел взрыв в элитном ресторане Balzi Rossi в центре Москвы. В результате взрыва три человека погибли, а еще более 20 человек получили ранения.

Целью взрыва мог быть главнокомандующий Воздушно-космическими силами России Александр Чайко, которого в Украине судят за резню в Буче.

Комментиру это покушение, Игорь Романенко, основатель Благотворительного фонда "Закроймо небо Украины", генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ отметил, что в связи со взрывом в московском ресторане можно сделать вывод, что "происходит масштабирование", а эффект от применения средств возрастает.

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