Взрыв в ресторане в Москве: целью был главком ВКС России, причастный к резне в Буче

Чайко отмечал в ресторане день рождения.

Целью взрыва в элитном ресторане Balzi Rossi в центре Москвы мог быть главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ Александр Чайко, которого в Украине судят за военные преступления. В начале войны он командовал войсками, участвовавшими в бучанской резне, а главкомом его назначили в мае этого года.

Взрыв в ресторане произошел вечером первого августа. По данным российского МВД, в результате взрыва 3 человека погибли и более 20 ранены.

О том, что взрыв в ресторане был направлен против Чайко, сообщают Z-блогер Кирилл Федоров и блог "Zaписки ветерана".

Видео дня

Кроме того, пророссийский блогер Анатолий Шарий опубликовал видео с празднования. На нем виден зал ресторана, на стене которого размещен баннер "Александру – 55 лет". 27 июня 55 лет исполнилось главкому Воздушно-космических сил Александру Чайко.

Кроме того, Telegram-канал ВЧК-ОГПУ сообщил, что среди гостей мероприятия был человек, который учился вместе с Чайко в Общевоенной академии Вооруженных сил РФ.

"Один из собеседников рассказал, что Чайко не отмечал назначение на должность главнокомандующего ВКС, которое состоялось в мае, и планировал сделать это одновременно с празднованием юбилея – 27 июля ему исполнилось 55 лет. Среди гостей мероприятия, по нашим данным, была группа высокопоставленных сотрудников ФСБ РФ, чиновников, депутатов, генералов Минобороны и т. д.", – пишет канал.

Издание Коммерсант со ссылкой на источники пишет, что вечеринку в ресторане тщательно охраняли. Бомбу в ресторан могла принести женщина, погибшая во время взрыва, которую в ресторан не пустил охранник. По предварительной версии, женщина, скорее всего, не знала о содержимом посылки, она утверждала, что внутри подарок.

Бомбу взорвали дистанционно. Мощность взрывчатки была эквивалента килограмму тротила, а само устройство было начинено металлическими шариками. В результате взрыва погибла женщина с бомбой, охранник, не пустивший её, а также ещё один посетитель ресторана. Ещё как минимум 21 человек пострадал.

Пока точно неизвестно, пострадал ли Чайко. Некоторые СМИ пишут, что он жив: якобы прочитал отправленное ему сообщение в Telegram.

Ликвидация российских генералов

В 2024 году в результате взрыва в Москве погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Кириллова ликвидировала Служба безопасности Украины. Самокат со взрывчаткой был взорван, когда Кириллов с помощником заходили в подъезд дома на Рязанском проспекте в Москве.

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