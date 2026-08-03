Популярный аксессуар вызвал аварийную посадку: пассажиров призывают не класть это в багаж

Если какое-либо из устройств во время полёта начнёт перегреваться или дымить, пассажирам рекомендуется немедленно сообщить об этом бортпроводникам.

Путешественников призывают более внимательно относиться к перевозке популярных электронных устройств с литиевыми батареями, ведь они могут стать причиной аварийных ситуаций во время полета, сообщает The Sun.

Недавно самолет авиакомпании Swiss International Air Lines, выполнявший рейс из Цюриха в нью-йоркский аэропорт JFK, был вынужден совершить внеплановую посадку в американском городе Бангор (штат Мэн) из-за задымления в салоне.

Как выяснилось, дым появился из-за поврежденного зарядного чехла для беспроводных наушников, который упал между креслами, застрял и перегрелся. Из-за инцидента экипаж принял решение срочно посадить самолет.

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По данным Управления гражданской авиации Великобритании (CAA), количество инцидентов, связанных с литиевыми батареями, в последнее время растет. Такие аккумуляторы используются не только в чехлах для наушников, но и в портативных зарядных устройствах и многих других популярных гаджетах.

Какие устройства необходимо перевозить только в ручной клади

В CAA напоминают, что все устройства с литиевыми батареями необходимо перевозить исключительно в ручной клади, а не в зарегистрированном багаже.

К ним относятся:

портативные зарядные устройства;

электронные сигареты (вейпы);

Bluetooth-колонки;

портативные электровентиляторы;

фитнес-браслеты и смарт-часы;

цифровые фотоаппараты;

беспроводные наушники и их зарядные чехлы;

планшеты;

электронные книги;

ноутбуки.

Если какое-либо из этих устройств во время полета начнет перегреваться или дымиться, пассажирам рекомендуется немедленно сообщить об этом бортпроводникам.

Неправильная упаковка может привести к задержкам рейсов

В британском авиационном регуляторе предупреждают, что неправильная перевозка устройств с литиевыми батареями может привести к задержке или даже отмене рейса.

Так, в мае самолет easyJet, следовавший в лондонский аэропорт Лутон, был вынужден совершить посадку в Риме после того, как один из пассажиров сообщил экипажу, что его портативное зарядное устройство находится в багажном отсеке.

В CAA отмечают, что многие путешественники до сих пор не знают о правилах перевозки таких устройств.

По данным ведомства, 36% пассажиров не осознают опасность перевозки литиевых батарей в зарегистрированном багаже, хотя 92% людей путешествуют с мобильным телефоном, 55% – с ноутбуком, а 49% – с портативным зарядным устройством.

Это означает, что на типичном авиарейсе могут перевозиться сотни неправильно упакованных литиевых батарей.

По данным CAA, в среднем каждую неделю фиксируется около двух инцидентов, связанных с литиевыми батареями. Нередко они приводят не только к задержкам, но и к вынужденным посадкам самолетов.

Другие советы для авиапассажиров

Напомним, опытные путешественники советуют не спешить слишком рано выбрасывать или удалять с телефона посадочные талоны на самолеты. Сохранение посадочного талона может принести несколько неожиданных преимуществ даже после окончания путешествия и потенциально сэкономить туристам время, деньги и нервы. В частности, он станет дополнительным аргументом для пассажира, решившего обратиться в страховую компанию за компенсацией в случае задержки или отмены рейса либо потери багажа.

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