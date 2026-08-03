Сделку по производству ракет для Patriot в Украине не успеют заключить до зимы, - Уитакер

Уитакер отметил, что США и Украина работают над некоторыми соглашениями.

Сделку между США и Украиной по производству ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot, вероятно, не успеют заключить до этой зимы. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в эфире Fox Business.

По словам Уитакера, маловероятно, что США позволят Украине производить ракеты серии PAC-3, которые строго контролируются в плане экспорта. Однако существуют возможности совместного производства, которые США могут реализовать с Украиной.

"Мы работаем над некоторыми из этих соглашений... Знаете, пока объявлять не о чем... Долгосрочные контракты на производство не успеют реализовать к этой зиме. Поэтому мы продолжим над этим работать", - рассказал постпред США при НАТО.

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Трамп засомневался в передаче технологий Patriot Украине

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон должен осторожно относиться к передаче технологий производства современных американских вооружений. Он подчеркнул, что США и Украина еще не договорились о лицензиях на производство ракет-перехватчиков для Patriot.

По словам Трампа, маловероятно, что Украина получит лицензии на производство ракет для Patriot. Он добавил, что "сложно отдавать такой тип технологий".

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