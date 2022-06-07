Геннадий Лагута отметил, что в результате взрыва есть пострадавшие.

В оккупированном Херсоне произошел взрыв в ресторане "Ностальджи", где чаще всего обедают высшие чины оккупационных властей.

Об этом председатель Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута сообщил в эфире телемарафона.

"В городе Херсоне есть известный ресторан "Ностальджи". С начала прошла информация, что взрыв прогремел у здания городской администрации. На самом деле это на некотором отдалении от здания администрации. Этот ресторан известен тем, что в нем с первых дней оккупации, активно обедают руководители оккупационной власти и высшие чины оккупантов. Сегодняшний взрыв говорит о том, что борьба (с оккупантами - УНИАН) ни на минуту не прекращается и Херсонщина – это Украина", - отметил он.

Лагута добавил, что по имеющейся у него информации, в результате взрыва в ресторане есть пострадавшие.

"В настоящее время мне известно, что есть раненые, но информации о погибших нет. Ранения есть среди тех людей, кто находился в то время в ресторане. Кто там чаще всего бывает, я уже говорил (представители оккупационной власти - УНИАН). Поэтому, можно сделать выводы и понять", - сказал он.

Справка УНИАН. В некоторых российские СМИ сегодня появилась информация о взрыве в Херсоне, который произошел в кафе неподалеку от здания городской администрации.

Как ранее сообщал УНИАН, часть Херсонской области находится под российской оккупацией. Захватчики отключили связь и интернет. Представители оккупационного режима отключили питание оборудования, отсоединили кабели и прочее.

Кроме того, оккупанты переодеваются в форму Вооруженных сил Украины и ходят по домам местных, чтобы выявить украинских активистов и патриотов.

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