Вакарчук раскрыл неожиданный факт о своей дочери

Музыкант стал гостем подкаста, где поделился личной историей.

Лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук раскрыл неожиданный факт о своей приемной дочери Диане. В подкасте Unzip артист признался, что именно она в подростковом возрасте открыла ему легендарную группу, которую он ранее почти не слушал.

"Сегодня у молодых людей есть преимущество - выбирать. Я помню, как Диана, моя дочь, когда вырастала, слушала, как и все в 90-е и 2000-е, то, что слушали ее одноклассники. Но постепенно она находила свою нишу. И она, мне - казалось бы, знатоку западной музыки, - принесла в мою жизнь Fleetwood Mac, культовую британо-американскую группу 60-х, 70-х и 80-х годов", - рассказал музыкант.

По словам Вакарчука, Диана поделилась с ним альбомом группы Rumours, который в итоге стал одним из его любимых.

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"Она мне принесла их альбом Rumours, и говорит: "Ты послушай песню "The Chain". И это гениальная песня. Я ее знал, но, знаешь, есть и есть. И тут человек, который родился в 90-х, и слушала эту музыку в 2000-х, приносит мне это в подростковом возрасте и говорит: "Я это люблю". И мне кажется, в этом есть определенная объективность. И я, кстати, не будучи в юности фанатом Fleetwood Mac, уже во взрослом возрасте начал их слушать. И вот Rumours - это один из самых моих любимых альбомов, созданных в 70-е", - поделился Вакарчук.

Как известно, Диана - не родная дочь Святослава Вакарчука: она родилась в предыдущих отношениях его бывшей партнерши Ляли Фонаревой. Однако музыкант много лет был рядом с ней, принимал участие в ее воспитании и называл ее своей дочерью.

Напомним, ранее УНИАН писал, как Вакарчук в День отца показал своих родных детей.

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