Содержит больше полифенолов, чем голубика: что стоит знать об этой забытой ягоде

Антиоксиданты, содержащиеся в аронии, уменьшают воспалительные процессы и способствуют нормальной работе сердечно-сосудистой системы.

Еще несколько десятилетий назад арония была популярной ягодой, из которой готовили соки, варенье и настойки. Со временем ее вытеснили экзотические продукты, однако теперь эта ягода вновь привлекает внимание благодаря высокому содержанию полифенолов, пишет rynekzdrowia.pl.

Арония содержит большое количество полифенолов – природных соединений, которые помогают защищать клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами. Именно эти вещества придают ягодам почти черный цвет и характерный терпкий вкус.

Подробнее об этом рассказали ученые из Познанского университета естественных наук в исследовании, опубликованном в журнале Molecules в 2019 году. Они установили, что свежие плоды аронии могут содержать более 1300 мг полифенолов на 100 г. Это делает её одной из ягод с самым высоким содержанием таких соединений.

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Эти выводы подтвердили авторы обзора исследований, опубликованного в 2024 году в журнале Current Issues in Molecular Biology. По их данным, общее содержание полифенолов, флавоноидов и проантоцианидинов в экстрактах аронии выше, чем в экстрактах американской голубики.

Именно большое количество антиоксидантов является причиной того, что аронию всё чаще называют суперфудом.

Авторы последнего обзора подсчитали, что антиоксидантную активность аронии обеспечивают:

около 40% – проантоцианидины;

24 % – антоцианы;

18 % – гидроксикоричные кислоты;

11% – эпикатехины.

Эти соединения помогают организму снижать окислительный стресс – процесс повреждения клеток свободными радикалами.

Влияние на сердце и воспалительные процессы

Ученые проанализировали десятки исследований, посвященных аронии. Они обнаружили, что вещества, входящие в состав ягоды, могут поддерживать работу сердца, помогать сохранять нормальное артериальное давление, положительно влиять на уровень холестерина и глюкозы в крови, а также уменьшать воспалительные процессы.

В обзоре 2024 года также упоминается метаанализ клинических исследований. Согласно ему, ежедневный прием экстракта аронии в течение 6–8 недель был связан со значительным снижением систолического давления и уровня общего холестерина у взрослых.

В то же время авторы обеих публикаций подчеркивают, что аронию не следует воспринимать как лекарство. Большинство исследований касалось экстрактов или соков, а часть из них проводилась на животных или в лабораторных условиях.

Несмотря на это, арония остается ягодой с богатым составом, которую можно рассматривать как часть здорового рациона. Она может стать доступной альтернативой популярным суперфудам.

Подробнее о полезных для здоровья ягодах

Ранее диетологи назвали 7 лучших ягод для здоровья. В частности, в списке были ягоды годжи, клубника и клюква.

Также были названы 7 фруктов и ягод, богатых белком. Как отмечалось в материале, мясо, рыба и яйца являются основными источниками белка, а бобовые дают много растительного белка. При этом существует множество других продуктов, богатых белком, в частности фрукты.

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