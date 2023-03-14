Среди преступников РФ есть и высокопоставленные чиновники, включая министра обороны Сергея Шойгу.

Поскольку Международный уголовный суд в Гааге намерен открыть два дела о военных преступлениях, связанных с вторжением России в Украину, The Guardian описывает некоторых российских командиров и генералов, которых обвиняет Украина.

Издание The Guardian проанализировало схему, которую украинские прокуроры используют для отслеживания доказательств военных преступлений России. На доске размером 4 метра в ширину и 1,5 метра высотой содержится подробная схема всего российского военного командования в Украине. Есть имена и фотографии, это ряд людей, по которым Украина ведет расследование из-за их возможной причастности к военным преступлениям. На карте изображены сотни российских солдат, разделенных по полкам, вплоть до верховного главнокомандующего РФ Владимира Путина.

"Мы начали составлять карту российских командиров и генералов в прошлом году. И мы продолжаем обновлять ее неделю за неделей", — сказал Александр Фильчаков, главный прокурор Харьковской области, который вместе с коллегами в других регионах работал над доской с момента российского вторжения.

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Наверное, жестче всего Россия действовала в Мариуполе после начала полномасштабного вторжения, где, по данным украинских властей, были убиты 22 тысячи человек. Разрушения города вызвали сравнение с блокадой Алеппо в Сирии, которая также превратилась в груду руин после российской бомбардировки. Обеими российскими кампаниями руководил генерал-полковник Михаил Мизинцев, российский военный чиновник, против которого в марте 2022 года британское правительство ввело санкции из-за его роли в бомбардировках обоих городов.

По словам военных экспертов, в Мариуполе он воспользовался опытом, полученным в Сирии, где наблюдал за жестокими бомбардировками, которые уничтожили большую часть Алеппо. Как и в Алеппо, Мизинцев сначала отрезал украинские силы от их линий снабжения. В результате генерал-полковник получил прозвище "мариупольский резник".

С начала российского вторжения стало понятно, что среди войск и офицеров, воюющих в Украине, было много тех, кто был в Сирии. До войны 61-летний Юрий Ставицкий, начальник инженерных войск Вооруженных сил России, был наиболее известен тем, что руководил разминированием Пальмиры.

Кроме того, северо-восточный район Харькова стал одним из наиболее пострадавших в результате действий российских Вооруженных сил. Туда было сброшено несколько единиц запрещенного оружия, в частности, кассетных боеприпасов. Ответственность за эти взрывы несет Александр Журавлев, российский генерал-полковник, который помогал Мизинцеву во время бомбардировки Алеппо в 2016 году. 57-летний Журавлев трижды побывал в Сирии и был удостоен одной из самых высоких военных наград России - Героя Российской Федерации. По многочисленным данным, Журавлев был единственным высокопоставленным российским офицером, который мог подписать приказ об обстреле Харькова "Смерчами".

После неожиданного контрнаступления украинской армии, которая отбила почти всю Харьковщину и отбросила россиян к границе, Журавлев был освобожден Кремлем и заменен генерал-лейтенантом Романом Бердниковым.

Также издание вспоминает и обстрел ТЦ "Амстор" в Кременчуге российской ракетой Х-22, где погибли десятки людей. По данным украинской прокуратуры, удар нанес 52-й тяжелый бомбардировочный авиационный полк, которым сейчас руководит 51-летний полковник Олег Тимошин.

Спецслужбы Украины также обвиняют Тимошина в причастности к ракетному удару по жилому дому в Днепре, в результате которого погибли тоже десятки человек.

Непосредственный начальник Тимошина в звене командования - Сергей Дронов, главнокомандующий ВВС России, ответственный за все военные операции в Украине. Дронов родился в селе на востоке Украины, он тоже участвовал в бомбардировке Сирии.

Когда россияне отошли из Киевской области в начале апреля прошлого года, в городе Буча изъяли около 458 тел, похороненных в десятках братских могил. Под завалами зданий в Бородянке и Гостомеле нашли еще сотни тел мирных жителей. Возглавлял войска, которые, вероятно, ответственны за убийства, изнасилования и пытки мирных жителей, ряд зверств, Азатбек Омурбеков, из-за чего ему дали прозвище "бучанский резник".

Где он сейчас находится, неизвестно. Некоторые источники сообщают, что после отступления из Киевской области Омурбеков перебросил своих солдат в Беларусь. Однако, по другим данным, он добрался до Белгорода, откуда присоединился к другим полкам в операциях на Харьковщине.

В российском военном командовании Омурбеков, как и все старшие офицеры, дислоцированные в Украине, выполнял приказы Олега Салюкова, генерала армии и нынешнего главнокомандующего Сухопутными войсками России.

В свои 67 лет Салюков - один из самых старших высокопоставленных чиновников российской армии. Он наиболее известен в России тем, что возглавлял ежегодный парад Победы на Красной площади в Москве. Салюков, как правило, сдержан, но, как говорят, оказывает значительное влияние на высшие эшелоны армии.

"Если вы хотите сделать карьеру в армии, вы должны получить согласие Салюкова", — сказал экс-источник в Минобороны РФ.

Военные преступления России в Украине

В Офисе генпрокурора заявляли, что на сегодня зарегистрировано более 68 тысяч военных преступлений российских военных и 952 факта применения запрещенных средств ведения войны. Оккупанты грабили, пытали, убивали гражданских, насиловали их. Также россияне расстреливали украинских военнопленных.

Сейчас страны ЕС делают первые шаги для создания специального трибунала для привлечения к ответственности руководства РФ за военные преступления против Украины. К коалиции по созданию спецтрибунала для России уже присоединились 32 государства.

В Кремле уже заявили, что Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда в Гааге, который будет судить российских военных преступников.

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