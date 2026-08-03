Превзошел учителя: Китай стремительно 'добивает' немецких автогигантов, - Politico

Немецкие политики опасаются, что проблемы автомобильной отрасли будут иметь серьезные негативные последствия для экономики их страны.

Китай помог превратить немецких автопроизводителей в мировых гигантов, обеспечив им десятилетия высоких продаж и миллиардные прибыли. Однако теперь именно китайский рынок стал для них самой большой проблемой, сообщает Politico.

По словам авторов, китайские автопроизводители десятилетиями учились у немцев, а теперь выпускают лучше оснащенные электромобили по более низким ценам, чем Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz.

Перегретый автомобильный рынок Китая в этом году сократился на пятую часть, вынудив как местных, так и иностранных производителей вступить в жестокую борьбу за выживание.

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Последствия стали очевидны в этом месяце, когда немецкие автопроизводители обнародовали финансовые результаты за первое полугодие. Они сообщили о многомиллиардных убытках, а также объявили о сокращении рабочих мест и закрытии заводов по всей Европе.

"Условия ведения бизнеса ещё никогда не были такими сложными, как сегодня. Если смотреть в будущее, то рисков будет только больше", – заявил генеральный директор Volkswagen Group Оливер Блуме, обращаясь к инвесторам.

Проблемы автомобильной отрасли стали ещё одним ударом для экономики Германии, переживающей непростые времена, а также всё более серьёзной политической проблемой для хрупкой коалиции канцлера Фридриха Мерца накануне важных земельных выборов.

Начиная с 1980-х годов Китай был главным источником сверхприбылей для немецких автопроизводителей. В обмен на доступ к огромному, стремительно растущему рынку Пекин обязывал иностранные автомобильные компании создавать совместные предприятия с местными партнерами.

На протяжении десятилетий такая модель полностью оправдывала себя. Однако после пандемии китайские компании совершили технологический прорыв в сфере электромобилей и опередили своих немецких конкурентов.

"Они (немецкие компании, – УНИАН) несут большие потери в Китае и, возможно, уже не смогут восстановить свои позиции на этом рынке", – говорит автомобильный аналитик консалтинговой компании Gartner Педро Пачеко.

Последствия кризиса всё сильнее ощущаются на заводах в Германии. На этой неделе BMW объявила о сокращении 8 тысяч рабочих мест.

В то же время Mercedes-Benz стремится увеличить продолжительность рабочей недели своих сотрудников с 35 до 40 часов, не повышая при этом заработную плату. Флагман немецкого автопрома Volkswagen также ведет переговоры с профсоюзами о сокращении 100 тысяч рабочих мест и закрытии ряда заводов.

Хотя немецкие автопроизводители демонстрируют хорошие результаты в Европе и Северной Америке, стремительное падение продаж в Китае не только нивелирует эту прибыль, но и приводит к значительным убыткам.

В то же время китайские автопроизводители начали экспортировать автомобили рекордными темпами.

По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), в первом полугодии продажи китайских автомобилей в ЕС выросли на 63% – с 338 тысяч в 2025 году до почти 549 тысяч в 2026-м. Это уже почти 10% от общего объема продаж автомобилей в ЕС.

Последствия ощущают на себе не только немецкие автопроизводители

Последствия экспансии китайских брендов ощущают на себе не только немецкие компании, но и французская Renault.

Стремительный рост продаж недорогих китайских автомобилей с более современными технологиями подрывает конкурентные позиции Renault и её бюджетного бренда Dacia. Как сообщили в Renault, в первом полугодии 2026 года продажи Dacia сократились на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Еврокомиссия хочет поддержать местных производителей, введя пошлины на электромобили китайского производства. Однако дополнительные расходы практически не остановили поток китайских автомобилей.

Изменение ситуации на рынке уже побуждает некоторых европейских автопроизводителей искать партнерства с китайскими компаниями. Так, франко-итало-американский автоконцерн Stellantis сотрудничает с китайским производителем Leapmotor. В Volkswagen намекнули на возможность реализации аналогичной стратегии.

Впрочем, по мнению автомобильного аналитика Маттиаса Шмидта, такой шаг может навредить немецкому бренду. По его словам, такие автомобили фактически будут китайскими машинами с логотипом Volkswagen, что может лишь подтолкнуть покупателей к выбору более дешевых китайских аналогов.

Европейские автопроизводители также пытаются удержать свои позиции, расширяя присутствие на развивающихся рынках. Однако и там китайские производители уже опережают конкурентов. В странах Юго-Восточной Азии и Латинской Америки именно китайские бренды доминируют в сегменте электромобилей.

Китайские автомобили – другие новости

Помимо прочего, китайцы пытаются продвигать новые модели в Японии.

Недавно китайский автопроизводитель BYD представил на японском рынке новый электрический мини-автомобиль Racco, рассчитывая, что именно эта модель поможет компании существенно укрепить свои позиции и нарастить продажи в стране, где до сих пор не удалось добиться заметного успеха.

BYD также официально представила кроссовер Sealion 06 DM-i 2026 модельного года, рассчитанный на глобальный рынок. Новинка выполнена в фирменном стиле китайского автопроизводителя, при создании интерьера основной акцент был сделан на комфорте водителя и пассажиров.

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