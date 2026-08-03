Офисные работники больше не нужны: кто точно не останется без работы в Украине

Нехватка рабочей силы становится всё более острой.

Кадровый дефицит в Украине продолжает усугубляться: 78% работодателей уже испытывают нехватку персонала, а 68% ожидают дальнейшего ухудшения ситуации в течение следующего года. Об этом в комментарии УНИАН сообщила руководитель направления OLX Работа Мария Абдуллина.

По её словам, наиболее острый дефицит сегодня наблюдается именно среди рабочих профессий.

"По результатам совместного исследования OLX Робота и Европейской бизнес-ассоциации, 73% кадровых потребностей бизнеса приходится на физический труд – прежде всего строителей, водителей, производственных работников, поваров, кассиров и других рабочих специалистов. Именно эти вакансии работодателям сложнее всего заполнять, и почти треть из них остается открытой более трех месяцев", – сообщает Абдуллина.

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В то же время в офисном сегменте ситуация более сбалансированная, отмечает специалист. Здесь конкуренция между кандидатами остается более высокой, особенно в профессиях, связанных с коммуникациями и цифровыми сервисами.

"Например, в июне 2026 года количество откликов на вакансии операторов чатов выросло на 247% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, менеджеров интернет-магазинов – на 155%, сборщиков – на 109%, менеджеров гостинично-ресторанной сферы – на 94%, SMM-менеджеров – на 67%", – приводит данные Абдуллина.

Поэтому Украине не просто не хватает рабочей силы – несбалансированное распределение специалистов усугубляет ситуацию.

"Данные свидетельствуют о том, что основной вызов рынка труда сегодня заключается не в общей нехватке кандидатов, а в структурном дисбалансе: наибольший спрос со стороны бизнеса сосредоточен именно в рабочих и технических профессиях, тогда как в отдельных офисных специальностях конкуренция между кандидатами остается значительно выше", – объясняет Абдуллина.

Дефицит рабочей силы в Украине – последние новости

Дефицит кадров в Украине достиг исторического максимума. Именно его 69% опрошенных предпринимателей называют главным препятствием для ведения бизнеса во время войны.

По подсчетам Минэкономики, для ежегодного роста ВВП на 7% Украине требуется 4,5 миллиона дополнительных работников, которых необходимо будет привлечь в течение следующих 10 лет.

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