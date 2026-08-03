Земля резко начала нагреваться быстрее: климатологи сделали тревожный прогноз на 4 года

Нынешние темпы потепления стали самыми высокими за всю историю наблюдений и до критической отметки осталось всего несколько лет.

Ученые обнаружили первые значимые доказательства того, что глобальное потепление на Земле ускорилось.

Согласно новому исследованию Потсдамского института исследований воздействия изменения климата (PIK), после 2015 года темпы роста средней температуры на планете стали значительно выше, чем в предыдущие десятилетия, пишет ScienceDaily со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Geophysical Research Letters.

Ученые выяснили, что за последние 10 лет средняя глобальная температура повышалась примерно на 0,35 градуса Цельсия. Для сравнения, в период с 1970 по 2015 год этот показатель составлял менее 0,2 градуса за 10-летие. По словам ученых, нынешние темпы потепления стали самыми высокими за всю историю наблюдений, которые ведутся с 1880 года.

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Авторы исследования отметили, что при анализе данных они исключили влияние природных факторов, способных временно изменять температуру планеты, таких как Эль-Ниньо, вулканические извержения и колебания солнечной активности. Это позволило выявить долгосрочную тенденцию без так называемого "климатического шума".

Для исследования были использованы данные пяти крупнейших мировых баз наблюдений за температурой – NASA, NOAA, HadCRUT, Berkeley Earth и ERA5. Все они независимо подтвердили ускорение глобального потепления.

По словам ведущего автора исследования Стефана Рамсторфа, статистическая достоверность результатов превышает 98%, что означает крайне низкую вероятность того, что обнаруженная тенденция является случайностью.

Несмотря на корректировку данных с учетом природных факторов, 2023 и 2024 годы все равно остались самыми жаркими за всю историю наблюдений.

Ученые также применили два независимых статистических метода анализа, и оба подтвердили, что примерно с 2015 года скорость потепления заметно возросла.

Ученые констатировали, что такое развитие событий соответствует прогнозам современных климатических моделей.

По оценке исследователей, если нынешние темпы потепления сохранятся, долгосрочное превышение целевого порога в 1,5 градуса Цельсия, закрепленного Парижским климатическим соглашением, может произойти уже до 2030 года. Исследователи подчеркнули, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от того, насколько быстро миру удастся сократить выбросы углекислого газа от использования ископаемого топлива.

Другие новости о глобальном потеплении

Недавно ученые зафиксировали на Земле самую низкую температуру за 14 лет. Однако, как подчеркнули ученые это никак не повлияет на скорость глобального потепления. Они также предупредили, что вскоре человечество может утратить способность адаптироваться к аномальным погодным условиям.

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